Italia endurece restricciones para contener avance de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, impuso el martes 13 de octubre de 2020 nuevas restricciones a reuniones, restaurantes, deportes y actividades escolares, en un intento por frenar el reciente aumento de las infecciones por coronavirus.

El decreto del gobierno, publicado después de días de versiones preliminares y especulaciones de los ministros sobre sus probables medidas, entrará en vigencia dentro de 24 horas y tendrá una vigencia de 30 días.



La medida prohíbe reuniones en restaurantes, clubes o al aire libre y recomienda encarecidamente que las personas no celebren fiestas en sus hogares ni reciban a más de seis invitados en ningún momento. A las bodas y otras ceremonias no pueden asistir más de 30 personas.



El decreto advierte firmemente que las mascarillas, que ya son obligatorias en los edificios públicos y al aire libre, también deben usarse en casa cuando haya personas que no pertenezcan al núcleo familiar.



Los restaurantes y bares pueden permanecer abiertos hasta la medianoche para el servicio de mesa, pero no pueden atender a las personas de pie, dentro o fuera de las instalaciones, después de las 21:00 hora local.



Esto tiene como objetivo detener las grandes reuniones nocturnas fuera de los bares a las que se culpa en parte del reciente aumento en el número de infecciones.



Los nuevos casos diarios de coronavirus en Italia se duplicaron la semana pasada, superando los 5 000 el viernes por primera vez desde marzo y aumentando cerca de los 6 000 el sábado. Se redujeron ligeramente en los últimos dos días, pero normalmente aumentan en la segunda mitad de cada semana.



Las muertes relacionadas con covid-19 son mucho menores que los picos superiores a 900 por día a fines de marzo, pero los decesos han aumentado en los últimos días, con 39 reportados el lunes.



Según el decreto, los deportes amateur de contacto como el fútbol están prohibidos a menos que sean organizados por organismos oficialmente reconocidos que se hayan adherido a los protocolos de seguridad de covid establecidos por las federaciones deportivas nacionales.



En la práctica, esto significa que la mayoría de los equipos amateurs pueden seguir jugando.



Las escuelas permanecerán abiertas, pero las actividades fuera del aula están restringidas, con la prohibición de viajes escolares y visitas de intercambio.