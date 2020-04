Cifra de muertos en Italia por covid-19 asciende a 22 745 y bajan contagios y hospitalizados

LEA TAMBIÉN

Los muertos en Italia con coronavirus llegaron este viernes 17 de abril del 2020 a los 22 745 al registrarse 575 en las últimas 24 horas, una cifra superior a los 525 del jueves 16 de abril del 2020, mientras sigue bajando el ritmo de contagios y las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos.

Los casos totales de contagios desde que se detectó el 21 de febrero el coronavirus en Italia ascienden a 172 434, con 3 493 nuevos contagiados también en descenso respecto a los 3 786 desde ayer.



Además de los contagiados, 42 727 ya se han curado y 2 563 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la emergencia, según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario.



Borrelli además comunicó que no se realizarán las ruedas de prensa diarias como hasta ahora y que los datos se proporcionaran trámite comunicado y se atenderá a los medios de comunicación los lunes y jueves.



El número de personas actualmente positivas en Italia - una cifra que comunica Italia y que no tiene en cuenta los fallecidos y curados - es de 106 962, 355 más que el jueves.



Borrelli destacó que se sigue sobre todo manifestando una menor presión de los hospitales, pues de los enfermos 76 364 están aislados en sus casas con síntomas leves, lo que supone el 73% del total, 25 786 ingresados en los hospitales y 2 812 en cuidados intensivos.

En total son 1 107 menos personas ingresadas y 124 pacientes menos en las unidades de cuidados intensivos.



Además cabe destacar que baja el número de contagiados a pesar de que se han realizado 68 000 pruebas en 24 horas, el número más alto desde la declaratoria de emergencia en el país europeo.



En Lombardia, la región mas afectada y la que aún presenta los números de contagios y muertos más alta hoy se registraron 231 muertos y 941 contagios más, lo que eleva el balance a 63 094 positivos actuales y 11 608 fallecidos.



Se rebaja también la presión en los hospitales lombardos con 971 casos en la UCI, 61 menos que este jueves.



Durante la rueda de prensa diaria, el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, destacó que sólo hace dos semanas, el 3 de abril, los pacientes en la UCI eran 4 063 y se llegó a tocar en pasado los más de 5 000 por lo que tener los 2 800 actuales son el símbolo de cómo se ha relajado la presión en los hospitales.



Asimismo, se subrayó "que se ha conseguido impedir la difusión del contagio en las regiones del centro-sur y que hoy en 13 entre regiones y provincias los muertos son inferiores a las dos cifras e incluso en dos regiones no ha habido muertes".



Locatelli anunció que en las próximas horas se abrirá una licitación para las empresas que tienen pruebas serológicas, las que permiten ver si se han desarrollado los anticuerpos al patógeno.



Después se procederá a identificar una prueba y se realizará una primera experimentación a una muestra de 150 000 personas.



Por otra parte, tanto Lombardia como Véneto, el motor industrial del país, reiteraron su petición al Gobierno para que se comience la desescalada de las medidas el 4 de mayo, la fecha hasta ahora de cierre decretada por el Gobierno.



A estas peticiones respondió el presidente de la región de Campania, cuya capital es Nápoles, Vincenzo De Luca, afirmando: "Cerraremos la región si las medidas se relajan en el Norte".



"Hay quien presiona para acelerar la recuperación de todo, pero debemos tener un gran sentido de responsabilidad. Si abrimos en regiones donde hay un contagio tan fuerte, Campania cerrará sus fronteras. Haremos una ordenanza para prohibir la entrada de ciudadanos de esas regiones", continuó De Luca.