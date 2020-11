Italia mantendrá el toque de queda también durante las fiestas navideñas

El ministro de Asuntos Regionales de Italia, Francesco Boccia, adelantó que se mantendrá el toque de queda nacional que comienza a las 22:00 horas durante todo el mes de diciembre y que no habrá excepciones para las fiestas de Navidad y Nochevieja.

"¿Hay que celebrar la Nochevieja? La celebraremos en casa. Si decidimos que hay toque de queda, pues uno vuelve a casa independientemente de lo que haya. Hay que hacerlo", dijo, reiterando que no habrá excepciones al toque de queda en Navidad y Año Nuevo en una entrevista en el canal televisivo Rainews.



Boccia aseguró que en estos momentos se está poniendo a punto el nuevo decreto contra el covid-19 que establecerá las normativas anticontagio para el mes de diciembre y adelantó que será difícil que se relajen las medidas.



"Creo que nadie quiere una tercera ola, y para evitarla hay que seguir con rigor y distanciamiento social. Es difícil que de un relajamiento de las normas", destacó.



Sobre las multitudes que se pudieron ver este fin de semana en las zonas comerciales de la grandes ciudades, Boccia consideró que "es inevitable que cuando se reabren las actividades comerciales exista el deseo de realizar las actividades habituales que se han condicionado durante 9 meses. Creo que la reacción es natural, pero no es natural no respetar las reglas y el distanciamiento".



En una entrevista publicada este lunes en el diario La Stampa, el viceministro de Sanidad, Pierpaolo Sileri, también adelantó que en el próximo decreto "los movimientos entre regiones serán limitados" incluso entre las regiones consideradas en zona amarilla, es decir de riesgo moderado de contagio.



"A finales de diciembre es probable que la mayoría de las regiones se encuentren en la zona amarilla y en ese momento los almuerzos navideños con positivos en la mesa bastarían para volver a vivir una masacre", previno.



Sileri adelantó que se mantendrá la recomendación de un número limitado de invitados para las comidas de estos días. "Yo diría que 6, aunque no sea un número mágico. Y que no haya 6 invitados diferentes en cada comida".



El Viceministro de Sanidad reiteró que el toque de queda permanecerá a las 22 horas, y que los restaurantes y bares abrirán, "pero después de las vacaciones de Navidad".



"En este momento debemos seguir dando oxígeno a los hospitales. Todavía hay demasiadas UCI y demasiadas salas completas. Por ahora, dejaría todo congelado, y en enero empezaría a plantearme flexibilizar las medidas para ellos, pero también para teatros y cines", estimó.