Un hombre es acusado de cobrar sueldo por 15 años sin ir al trabajo

No, el hombre no pidió licencia ni tampoco 15 años de vacaciones. Quien ahora se ha ganado el apodo "el rey del ausentismo" un determinado día no regresó más a su trabajo. Y, sin embargo, el lugar donde trabajaba le siguió pagando mensualmente durante esos 15 años.

Ocurrió en Italia, en la región sureña de Apulia, según informó la agencia de noticias italiana Ansa el pasado lunes miércoles 21 de abril de 2021.



Ahora, Salvatore Scumace, de 66 años, es acusado por la Fiscalía italiana por los delitos de fraude, extorsión y abuso de un puesto público. Esto último, pues el hombre tenía un puesto como encargado de seguridad en un hospital local.



Junto con Scumace, seis de sus superiores han sido sometidos a investigación, al nunca haber tomado acciones contra el "trabajador".



Según las investigaciones, el hombre fue contratado en 2015. Desde ese año, su nombre aparece en los registros, pero no hay rastros de su trabajo realizado desde entonces.



Según reportó el diario británico The Guardian, el hombre habría amenazado a la directora del hospital en aquel tiempo para que no denunciara la situación. Después, la directora se retiró y el hombre continuó cobrando el sueldo como si nada.