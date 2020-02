Italia registra 650 contagiados por coronavirus, que se extiende por Europa

LEA TAMBIÉN

Los casos de coronavirus en Europa van en aumento y el país más afectado es Italia, donde el brote de Covid-19 ha dejado ya 17 muertes y 650 contagiados, pero también se han registrado casos en otros países como Alemania, Francia, Grecia, Estonia y en la Península escandinava.

En Italia, el último balance ofrecido por Protección Civil establece que hay 650 personas contagiadas en doce regiones y en una provincia autónoma.



El norte del país es el más afectado y concretamente Lombardía, donde hay 403 casos de coronavirus.



El jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli, dijo que ya se ha alcanzado la cifra de 17 fallecidos, pero hizo un llamamiento a la calma porque la mayoría de los infectados se encuentran en aislamiento en sus domicilios.



Hay 248 pacientes hospitalizados con síntomas, 56 en cuidados intensivos, y 45 han recibido el alta porque ya se han curado.



La preocupación por la propagación del coronavirus continúa ya que cada día se conocen nuevos casos.



En Alemania hay por el momento 18 casos y el Gobierno del país ha propuesto pedir listas de viajeros procedentes de países especialmente afectados por el coronavirus, con el propósito de poder ubicarlos con facilidad en el caso de que en el medio de transporte en que lleguen a Alemania se registre un caso de contagio.



Otras 38 personas están infectadas en Francia, cuyo gobierno ha instado a los ciudadanos a retrasar los viajes a puntos críticos de virus en el norte de Italia.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este jueves 27 de febrero del 2020 en Nápoles, donde se ha reunido con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que el coronavirus "preocupa a todos" y que solo podrá ser gestionado en estrecha "colaboración europea e internacional".



En España hay 23 personas contagiadas por el coronavirus, uno de ellos muy grave, un hombre de 77 años ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón (Madrid).



De estos casos, tres se han contagiado, y el resto son importados.



Hay dos personas contagiadas en Castilla y León, seis en la Comunidad Valenciana, cuatro en Tenerife, uno en La Gomera, tres en Cataluña, dos en la Comunidad Valenciana, cuatro en la Comunidad de Madrid y uno en Sevilla.



Los cuatro ingresados en Tenerife son un médico que dio positivo el lunes, su mujer, y dos amigos de la pareja. Todos ellos italianos alojados en un hotel, que hasta este jueves se encontraba en aislamiento.



Pero las autoridades sanitarias de Canarias informaron este jueves de que todos los clientes del hotel, de once nacionalidades, entre ellos británicos, alemanes y franceses, se encuentran asintomáticos y 130 de ellos podrán regresar a sus lugares de origen en las próximas horas.



Tres casos de contagio por el nuevo coronavirus han sido confirmados este jueves en Austria y otro mas en Croacia, lo que eleva a cinco y tres, respectivamente, el total de personas en las que se ha diagnosticado la enfermedad COVID-19 en estos dos países centroeuropeos.



En el Reino Unido ya se han detectado 18 casos, incluido uno en Irlanda del Norte y que podría ser el primero en la isla de Irlanda.



El virus también se ha extendido por el norte de Europa, con dos casos en Finlandia y otros dos en Suecia, y uno en Noruega.



Italia es el país más afectado por el virus en Europa, pero el COVID-19 también afecta a otros como Irán, donde ya se han registrado más de 200 contagios y 26 fallecidos.



Precisamente de Irán procedía el primer paciente contagiado de Estonia y también el primero de los tres países bálticos.



El ministro estonio de Sanidad, Tanel Kiiik, anunció este jueves que el hombre iraní llegó a Estonia procedente de Riga (Letonia) en un autobús cuyos otros pasajeros han sido identificados.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que se han registrado 82 294 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 78 630 corresponden a China y 3 664 al resto del mundo.



Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1 185 casos adicionales.



La OMS indicó también que se han registrado 2.747 muertos por COVID-19 en China y 57 fuera de este país, es decir 29 y 13 más que en la víspera.



Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Pakistán, Rumanía y Macedonia fueron los nuevos países que informaron de uno o más casos.



El Ministerio de Sanidad israelí confirmó este jueves el primer caso en el país de un paciente que ha dado positivo de coronavirus y que no estaba en cuarentena hospitalaria, posibilitando la infección.



Se trata del tercer paciente que padece la enfermedad en Israel, pero es el único que no ha estado sometido a medidas de protección y se ha movido con libertad. Es un padre de familia que regresó hace cuatro días de Italia.