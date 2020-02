El Norte de Italia empieza a aislarse por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los 52 000 habitantes de 11 ciudades del norte de Italia se despertaron este domingo 23 de febrero del 2020 en cuarentena, con la prohibición de entrar y salir de su sector, después de una multiplicación abrupta de los casos con el nuevo coronavirus, que ha dejado las dos primeras muertes de europeos en el viejo continente.

El gobierno decretó la víspera el aislamiento total de 11 ciudades, entre ellas 10 en la próspera e industrializada región de Lombardía, cuya capital es Milán, y 1 cerca de Padua, en la Región Véneto, a la que pertenece Venecia.



“No se permitirá la entrada ni la salida a menos de que presente una exención especial”, anunció el primer ministro Giuseppe Conte.



Se trata de la medida más extraordinaria tomada en Europa para contener el mayor brote registrado en el viejo continente.





Anulan el Carnaval de Venecia



Las autoridades de la región del Véneto decidieron suspender este domingo 23 de febrero del 2020 el Carnaval de Venecia, una de las mayores manifestaciones turísticas que organiza la ciudad de los canales cada año.



El foco principal de lo que podría ser el punto cero del virus Covid-19 en Europa se encuentra alrededor de Codogno, una localidad de 15 000 habitantes, a 60 kilómetros de Milán.



Un equipo de periodistas de la AFP que viajó en automóvil desde Milán pudo ver este domingo 23 de febrero a grupos de personas provenientes de Codogno y de la localidad vecina de Casalpusterlengo entrar en fila a un supermercado, casi todos con mascarillas.



“No se precipiten”, advertía el gerente de la tienda ante unas cincuenta personas que se aglomeraban a la entrada.



Una docena de equipos de policías fueron desplegados a Codogno y sus alrededores para fijar “el perímetro”, inicialmente limitado pero se irá ampliando gradualmente, explicó una joven policía.



Las fuerzas armadas están autorizadas a hacer cumplir las nuevas medidas si es necesario.



El gobierno ha previsto sanciones de hasta tres meses de prisión en caso de violación de estas limitaciones.





132 casos de contaminación



El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, anunció que ya hay 132 personas contagiadas en toda Italia.



Entre ellas dos fallecidos entre el viernes y el sábado y tres casos registrados en Roma, pero que contrajeron el virus fuera de Italia.



Según el recuento oficial, hay 89 casos en Lombardía, 25 en Véneto, 9 en Emilia Romagna, cuya capital es Bolonia, 6 en Piamonte, capital Turín, a los que se suman tres casos de Lacio (Roma), entre ellos, dos turistas chinos y un joven italiano, quien se recuperó después de haber dado positivo a su llegada de China.



El que se cree 'paciente 1' de Lombardía es un hombre de 38 años, Mattia, investigador de la multinacional estadounidense Unilever, con sede en Codogno y Casalpusterlengo, donde 120 de los 160 empleados han sido sometidos a pruebas.



Hasta ahora se desconoce cómo se contagió ya que el amigo, que se creía que era el “paciente cero” en Italia porque en enero estuvo en China, no dio positivo.



“Según los análisis no desarrolló anticuerpos”, precisó el viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri.



Muy sociable y atlético, Mattia participó en varios maratones a principios de febrero, se reunió para cenar con varios amigos y dedicó algunas jornadas a actividades de solidaridad.



Involuntariamente contaminó a su esposa embarazada de 8 meses, a un amigo con el que jugaba fútbol y a tres clientes habituales de un bar local, así como a los médicos que lo atendieron y pacientes del hospital del Codogno donde estuvo internado entre miércoles y sábado por un inicio de pulmonía.





Cierre de todos los lugares públicos



El acceso y la salida de todos los lugares públicos de las 11 localidades, entre ellos negocios y escuelas, ha sido prohibido.



También fueron cancelados todos los eventos culturales y deportivos, las excursiones escolares en Italia y en el extranjero.



Tres partidos de fútbol de primera división programados para el domingo fueron suspendidos: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona-Cagliari.



Las principales universidades de la región permanecerán cerradas por precaución.



Desde el viernes por la noche, a excepción de las farmacias, todos los bares, cafeterías, tiendas, oficinas, centros deportivos, han permanecido cerrados.



Los trenes de la empresa privada Trenord no se detienen en Codogno ni en las dos ciudades vecinas.



Señales luminosas anuncian: “Coronavirus, la población está invitada a quedarse en casa, como medida de precaución”.



En Milán, donde continúan los desfiles de la Semana de la Moda, el diseñador Giorgio Armani anunció que los desfiles del domingo de su colección serán transmitidos por video “para no poner en peligro la salud de los participantes”.



Otras firmas como Boss, Laura Biagiotti y Dolce e Gabbana han mantenido sus desfiles al público.



La otra zona bajo vigilancia especial es la localidad de Vo 'Euganeo, en Véneto, donde se anunció el viernes la primera muerte de un europeo por el virus: un albañil italiano de 78 años, llamado Adriano Trevisan.