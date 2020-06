Istvan Hervas es el nuevo director ejecutivo de la Arconel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) nombró a Istvan Hervas Játiva como director ejecutivo de esta entidad de control. Esto se realizó luego de que el 22 de junio pasado el presidente Lenín Moreno solicitara la renuncia de Bolívar Lucio, extitular de este ente, y el reemplazo de todos los gerentes de las empresas eléctricas del país.

El Primer Mandatario resolvió esto ante el alza en la planilla de servicio eléctrico, referido por ciertos usuarios, durante la etapa de confinamiento por el coronavirus.



El Ministerio de Energía informó que el actual director ejecutivo de la Arconel es ingeniero electrónico por la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE). Tiene un doctorado en jurisprudencia por la Universidad Particular de Loja (UTPL). Cuenta con una maestría en energía y ambiente, postgrados en desarrollo energético sostenible y derecho empresarial. Además, ha realizado cursos de especialización en materia de energía renovable en Israel, Suecia, Corea, Holanda, China y Brasil.



Hervas tiene 30 años de experiencia en el sector eléctrico del Ecuador. Ha prestado sus servicios profesionales para instituciones como el ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y en la Arconel. En estas entidades se ha desempaño en los campos de la generación eléctrica, gestión ambiental, regulación y control del sector eléctrico.



Tras su posesión, Hervas se ha comprometido con renovar la visión institucional de la Arconel a fin de promover la generación de electricidad mediante el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, la eficiencia energética y la electromovilidad, precisó el Ministerio de Energía.



También, el nuevo funcionario señaló que se requiere una mejora regulatoria del sector con la participación activa del sector privado.