En el Isspol se pagó hasta cinco veces más por terrenos, denunció ministra María Paula Romo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiscal de la Nación, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentaron en Guayaquil la Unidad Interagencial de la Policía Nacional que formará parte de la Fuerza de Tarea que investigará los casos de corrupción ocurridos durante la emergencia sanitaria.

Las funcionarias hicieron el anuncio la mañana de este martes 2 de junio del 2020. Salazar explicó que la Cartera de Estado aceptó crear un grupo de investigadores multidisciplinario que dará apoyo a las investigaciones de la Fiscalía.



“¿Cuál es el objetivo? cero impunidad”, afirmó la fiscal general. Este grupo será supervisado directamente por la Comandancia General de Policía.



Según Romo, la intención es que sientan un apoyo irrestricto en su labor, pues en varios casos de corrupción estarían involucrados “altos cargos políticos”.



Romo anunció que se hizo conocer ante la Fiscalía varias irregularidades encontradas como parte del fortalecimiento en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Afirmó que incluso el directorio de esa institución resolvió la semana pasada llevar el caso ante la Justicia.

"En respuesta a la decisión de la @FiscaliaEcuador de crear una fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar los temas relacionados con presuntas irregularidades durante la emergencia, la @PoliciaEcuador conformará un equipo especializado para esta tarea", @mariapaularomo. pic.twitter.com/CQT1VR6MPW — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) June 2, 2020

“Le he pedido a la señora fiscal que en el marco de la investigación y para poder acercarse a los responsables o presuntos responsables de estas irregularidades, también siga la pista de las campañas de desprestigio que algunos de estos sujetos, de alguno de estos sospechosos, que la mayor parte de veces se encuentran anónimos, están lanzando campañas de desprestigio”.



La ministra explicó que entre las irregularidades se detectó la compra de terrenos en hasta 5 veces el valor catastrado.



Sobre la Fuerza de Tarea, Salazar agregó que estarán integradas por los fiscales de Guayas, Carchi, Chimborazo y Manabí. Ellos van a conocer los casos de provincias distintas para que no existan conflictos de intereses o por fuero de Corte, en el caso de autoridades.



En la rueda de prensa, que duró 18 minutos, Salazar y Romo se refirieron a las más de cinco investigaciones que se llevan a cabo por presuntos casos de corrupción durante la emergencia.



La fiscal aseguró que en el caso del Hospital Pedernales están en la etapa de instrucción fiscal y que no se ha podido avanzar más porque se encuentran suspendidos los plazos y términos por parte de la Función Judicial. “Hay temas que no dependen exclusivamente de la Fiscalía General”.

Sobre otras denuncias que involucran a dignatarios como en Guayas o Pichincha, la fiscal afirmó que en todos los casos se cumplen diligencias para recabar indicios. En esa línea, afirmó que se han hecho allanamientos en los que se tomaron computadores para evitar que las pruebas sean destruidas.



Sobre Carlos Luis Morales, Salazar indicó que ahí se investigan “todos los temas que son puestos en la Fiscalía”.