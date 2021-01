Isspol exige a Jorge Chérrez devolver USD 693 millones en inversiones entregadas

La empresa Ecuador High Yield Bond Fund (HYBF), de propiedad de Jorge Chérrez, que realizó operaciones extrabursátiles con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) informó este miércoles 13 de enero del 2021 que solicitó poner fin anticipado al “Convenio de Cierre de Operación Swap de Activos en Portafolio de Inversiones”, que se realizó entre las partes en el 2015.

Con esta operación tipo ‘swap’, el Isspol invirtió USD 327 millones usando bonos de deuda interna que eran parte de su portafolio.



Este mecanismo ‘swap’ tuvo dos partes. En la primera, el Isspol transfirió a la empresa de Cherrez los bonos de deuda interna a través de una operación que se registró en la Bolsa de Valores de Guayaquil.



Y, en la segunda parte, el Isspol recibió a cambio de entregar sus bonos, unos papeles que se conocen como notas globales de depósito, (GDN por sus siglas en inglés). El Isspol recibía pagos períodicos de intereses por su inversión.



HYBF informó hoy en el comunicado que “devolverá los activos que respaldan la operación”; es decir devolverá los bonos de deuda interna al Isspol para que "la institución de seguridad social policial sea la que custodie sus bonos".



La empresa además dijo que pagará al Isspol el último ticket vencido del rendimiento de la operación swap, por USD 20 millones, vencido el pasado 28 de diciembre del 2020.



Este diario tuvo acceso a la carta de respuesta del Isspol a IBCorp.



Isspol exige valor completo



Sin embargo, según las investigaciones realizadas hasta el momento, de las tres inversiones que Jorge Chérrez mantuvo con el Isspol, movió USD 693 millones del Instituto a través de sus empresas Ibcorp (Investments and Business Group S.A.) y HYBF ( High Yield Bond Funding Corp); no obstante, en los escritos recibidos en los últimos días, él solo manifiesta la intención de entregar activos por USD 327,3 millones, de la operación Swap.



El Isspol señaló que Chérrez no mencionó cómo cancelará los 205 millones, que corresponden a inversiones de reporto y qué entregará por los 161 millones de dólares de los bonos propios, que han estado bajo su custodia.

Es decir, su voluntad de pago no cubre toda la deuda quetiene con el Isspol, dijo el Ministerio de Gobierno.



Isspol pone condiciones



En un documento, firmado por el director general del Isspol, general Juan Carlos Rueda, con fecha 12 de enero del 2020, se menciona que el Isspol instrumentará la terminación anticipada del convenio siempre que se cumplan tres condiciones.



La primera condición es que una parte de los bonos de deuda local ecuatoriana que se usaron en el 'swap' vuelvan a estar a nombre del Isspol; es decir, que el Isspol vuelva a tener la titularidad y el derecho de cobrar los intereses y el cobro de la amortización de esos bonos cuando venzan.



De los USD 327 millones en bonos internos del swap ya vencieron alrededor de USD 62,8 millones, pero aún quedan USD 264,5 millones que no han vencido. De ahí que el Isspol pide que se realice un trámite para que esos bonos por USD 264,5 millones vuelvan a estar a su nombre.



La segunda condición es que la empresa de Chérrez deposite en las cuentas del Isspol USD 82,81 millones. Ese valor corresponde a la suma de los USD 20,01 millones del cupón de intereses vencidos el pasado 28 de diciembre, más los USD 62,8 millones de amortizaciones de capital que el Gobierno de Ecuador ha pagado en efectivo a Citibank Nats Cumco por los bonos de deuda interna.



En el documento, el director del Isspol detalla que entre enero del 2016 y enero del 2021, el Gobierno ha pagado por intereses de esos bonos de deuda interna USD 118,36 millones, en cambio, el Isspol solo ha recibido USD 81 millones de la empresa de Chérez por la operación tipo swap.



Un tercer requisito es que la empresa le pague al Isspol el monto de intereses que correspondían al 2021.



El Ministerio de Gobierno denunció irregularidades en este proceso de inversión desde agosto del 2020. La exministra María Paula Romo dijo que el swap fue una estafa, “pues estas operaciones se aprobaron sin un verdadero análisis de riesgos, no se ha encontrado documentación que evidencie el análisis de los riesgos de liquidez, mercado legal, concentración y de la misma contraparte para conocer sus antecedentes”.



“Exigimos a Jorge Chérrez a que nos diga dónde, cuándo y cómo va a pagar los valores del Isspol recibidos a través de sus empresas Ibcorp y HYBF”, señaló ayer Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno.



El Ministerio informó, además, que el pasado 7 de enero del 2020 se presentó ante la Fiscalía un informe de la Superintendencia de Compañías, que contiene los resultados de la gestión de la interventora en el Depósito Centralizado de Valores (Decevale).



El Decevale fue intervenido en septiembre pasado, a raíz de las denuncias del Ministerio de Gobierno.



El documento concluye que todos los directivos de ese depósito de valores conocieron las operaciones realizadas con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía a través de las empresas Ibcorp y HYBF.