El Isspol convocó a Jorge Chérrez a una mesa técnica para buscar una solución al lío de las inversiones

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) continúa buscando una solución al problema generado por las inversiones extrabursátiles que se realizaron con fondos del ente desde el 2014, con las empresas IBcorp y Ecuador High Yield Bond Fund, que son propiedad de Jorge Chérrez.

El Isspol informó la noche del 27 de enero del 2021 que no cabe acudir a las mediaciones que ha propuesto Chérrez en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad San Francisco de Quito.



En una carta, Juan Carlos Rueda, director del Isspol, explicó que la instancia en la que se podría dar un arbitraje debería ser el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, ya que el Instituto es una entidad pública.



Rueda además indicó que el Isspol convocó a Jorge Chérrez a una mesa técnica que se realizará el 1 de febrero del 2021, para analizar "cómo propone realizar el pago de los vencimientos y la restitución de los valores y activos de propiedad de los policías".



En un comunicado de prensa, Chérrez dijo el jueves 28 de enero del 2021 que ha propuesto en tres ocasiones a los directivos del Isspol que asistan a una mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad San Francisco de Quito. Pero a ninguna acudieron los directivos. La última invitación se realizó el titular de IBCorp fue este 27 de enero del 2021.



¿Qué sucedió con los fondos del Isspol?



La empresa Ecuador High Yield Bond Fund (HYBF), de propiedad de Jorge Chérrez realizó operaciones extrabursátiles con el Isspol, entre ellas, una transacción conocida como swap en la que utilizaron bonos de deuda interna que eran parte del portafolio del Instituto policial, en el 2015. El Ministerio de Gobierno denunció el año pasado que estos movimientos constituyeron una estafa.



El pasado miércoles 13 de enero del 2021, Chérrez solicitó poner fin anticipado a la operación mediante un “Convenio de Cierre de Operación Swap de Activos en Portafolio de Inversiones”. Con esta transacción swap, el Isspol invirtió USD 327 millones.



Chérrez informó que “devolverá los activos que respaldan la operación”; es decir devolverá los bonos de deuda interna al Isspol para que "la institución de seguridad social policial sea la que custodie sus bonos".



La empresa además dijo que pagará al Isspol el último ticket vencido del rendimiento de la operación swap, por USD 20 millones, vencido el pasado 28 de diciembre del 2020.



Sin embargo, el Instituto respondió que aceptará poner fin al contrato siempre que se cumplan condiciones, entre ellas, que una parte de los bonos de deuda local ecuatoriana que se usaron en el swap vuelvan a estar a nombre del Isspol; es decir, que el Isspol vuelva a tener la titularidad y el derecho de cobrar los intereses y el cobro de la amortización de esos bonos cuando venzan.



De los USD 327 millones en bonos internos del swap ya vencieron alrededor de USD 62,8 millones, pero aún quedan USD 264,5 millones que no han vencido.



Otro requisito es que la empresa de Chérrez le pague al Isspol el monto de intereses que correspondían al 2021.



Según las investigaciones realizadas hasta el momento, de las tres inversiones que Jorge Chérrez mantuvo con el Isspol, movió USD 693 millones del Instituto a través de sus empresas Ibcorp (Investments and Business Group S.A.) y HYBF (High Yield Bond Funding Corp); no obstante, el empresario solo manifiesta la intención de entregar activos por USD 327,3 millones, de la operación swap.



El Isspol cuestionó que Chérrez no mencionó cómo cancelará las otras transacciones cuestionadas, entre ellas, una de reporto por USD 205 millones.