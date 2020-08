El israelí que involucró a Jacobo Bucaram y fue asesinado en la Penitenciaría tenía mucho miedo por un atentado, dice su abogado

LEA TAMBIÉN

Las conversaciones entre Shy Dahan, asesinado el pasado sábado 8 de agosto, y el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz eran desconocidas por el abogado del extranjero, Hernán Ulloa. Así lo dijo el defensor del ciudadano extranjero este 12 de agosto del 2020.

El jurista defendía al ciudadano israelí en el proceso por el delito de uso de documentos falsos.



“Desconocía en lo absoluto. Shy Dahan era una persona muy reservada. Sentía mucha desconfianza, porque no estaba en su país. No me manifestó que tenía estas comunicaciones”, aseguró en Teleamazonas.



Ulloa también señaló que el miedo que tenía su cliente por un atentado a su vida les llevó a tramitar un Habeas Corpus para que saliera de la cárcel.



Sin embargo, el asesinato del detenido extranjero ocurrió antes de que este proceso terminara.



Ulloa informó que su cliente estaba dispuesto a aceptar su culpabilidad en el delito de uso de documento falso para beneficiarse de una reducción en la pena.



Ulloa indica que para esto pidieron que se realice pericias al teléfono del extranjero. En el celular estaría información de las personas que le entregaron credenciales falsas en Ecuador.



Además, allí se mencionaría a un empresario de Quito y a los uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que gestionaron los documentos. Estos últimos también fueron detenidos la mañana de este miércoles en la capital. Así lo informó la Fiscalía.

Agentes de la Policía y Fiscalía custodian al expresidente Abdalá Bucaram, quien es investigado por la muerte de un ciudadano israelí. Foto: Fiscalía



Ellos serán procesados por el delito de delincuencia organizada. En este proceso además está inmerso el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley.

Además del ex Mandatario, este caso involucraría a su hijo, Jacobo B. P. y a 3 funcionarios de la AMT, contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020, por la presunta relación con los israelíes detenidos en #SantaElena. pic.twitter.com/91vTUnLEH1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 12, 2020



La detención del exjefe de Estado ocurre un día después de que él admitiera que tenía comunicaciones con el israelí. A través de una rueda de prensa, desde su domicilio, Bucaram manifestó que la conversación era parte de una defensa técnica.

Video difundido por Teleamazonas del momento del allanamiento policial a la casa de Abdalá Bucaram para su detención este 12 de agosto del 2020.



En una grabación se escucha al exjefe de Estado decirle que lo podía ayudar para que saliera de la cárcel, porque podía controlar un Tribunal.



“Para darle fuerza le digo yo tengo influencias, obviamente era una defensa técnica mía, porque el chico ya no confiaba (…) me pedía ayuda desesperado”, indicó.



Bucaram dijo desconocer cómo el extranjero tenía celulares en la cárcel.