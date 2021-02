Israel impulsa vacunaciones contra el covid-19 con bebidas y comida gratis

En cooperación con restaurantes locales, la ciudad de Tel Aviv, en Israel, ofrece comida en dos centros de vacunación contra el covid-19, con la esperanza de persuadir a los más reacios, con bebidas y un menú que incluía pizza, hummus, pasteles y una taza de café.

Aunque Israel es líder a nivel mundial por velocidad en campañas de vacunación, a las autoridades les preocupa que los jóvenes, menos propensos a las peligrosas complicaciones del coronavirus, y otros que le temen a la inoculación no reciban las dosis.



Por ello, las autoridades han habilitado vacunatorios en algunos negocios de comida. Uno de esos locales fue el bar Jenia. El 'pub' ofreció el jueves 18 de febrero del 2021 bebidas gratis a las personas que reciban las inyecciones contra el covid-19.



Las personas llegaron al sitio atraídos por la oferta. Las autoridades locales aclararon que las bebidas no eran alcohólicas



En otros establecimientos, las autoridades ofrecieron pizza, hummus y knafeh -postre de Oriente Medio hecho con pasta filo- gratis para todos. Luego del anuncio, aparecieron decenas de personas.



"Vinimos a vacunarnos, hasta ahora estábamos preocupados, pero debido a las próximas restricciones (contra las personas que no se vacunan) no había muchas opciones, y también es muy bueno recibir pizza y café", dijo Lizi Kritzer, empleada municipal de 32 años.



Israel planea aliviar más restricciones a las empresas el domingo 21 de febrero y reabrir hoteles y gimnasios para aquellos que estén completamente vacunados o considerados inmunes después de recuperarse del covid-19.



Con casi el 43% de los ciudadanos que han recibido al menos una inyección de la vacuna Pfizer, Israel ha avanzado con una relajación gradual de las medidas de bloqueo impuestas el 27 de diciembre.



Su ambiciosa campaña de vacunación lo ha convertido en el estudio más grande del mundo real sobre la vacuna de Pfizer. El proveedor de atención médica más grande del país ha informado una caída del 94% en los casos sintomáticos de covid-19 entre las 600 000 personas que recibieron ambas dosis.



Eytan Schwartz, portavoz del Municipio de Tel Aviv, dijo que la ciudad esperaba que la comida y la bebida ofrecidas en las estaciones de vacunación de dos centros comunitarios crearan una "atmósfera familiar" para atraer a los que dudan.