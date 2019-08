Comité Electoral israelí aprueba anuncios homófobos de partido ultraortodoxo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Compañías de anuncios publicitarios israelíes deberán publicar los mensajes del partido anti-Lgbti Noam, tras un fallo del Comité Central Electoral, según informó este miércoles 7 de agosto de 2019 el diario Haaretz.

Tras la negativa de compañías publicitarias de publicar los anuncios homófobos del partido, Neal Hendel, presidente del comité y juez de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que los anuncios debían ser publicados inmediatamente y multó a las empresas.



Los mensajes en cuestión, que serán próximamente publicados en vallas publicitarias y autobuses en Jerusalén, incluyen frases que vinculan a la comunidad Lgbti con la compra de niños, argumentan que amenazaba la condición judía de futuras generaciones y señalan que "Israel elige ser normal".



En su decisión, Hendel argumentó que al no publicar los anuncios de Noam, un partido ultra-ortodoxo cuya actividad se centra en luchar contra los derechos Lgbti, las empresas atentaron contra la igualdad y la libertad de expresión y que causaron un daño efectivo a la habilidad del partido de difundir sus opiniones en comparación con la de otros.



"Respetamos la decisión de los jueces, creemos que el espacio público debería estar abierto a todo tipo de opiniones, incluyendo aquellas contra la comunidad LGTB", dijo a EFE Erán Globus, presidente de la ONG Casa Abierta de Jerusalén.

​

"Creemos que es parte de una sociedad democrática, pero nos entristece que la gente de Noam use el régimen liberal israelí para intentar oprimir a gente que esta intentando simplemente vivir su vida", agregó.



Globus también señaló que la sociedad israelí es cada vez más abierta y tolerante y que eso genera que "gente que lucha contra la comunidad Lgbti, no sólo en el mundo religioso sino también en el gobierno" se encuentre desesperada e incremente sus esfuerzos por deslegitimar a la comunidad.