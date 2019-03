¿Israel y Hamas al borde de una nueva guerra en la Franja de Gaza, o la evitaron?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El temor a una nueva guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, volvió surgir el lunes para luego entrar en un limbo con el anuncio de un alto el fuego. ¿Qué es lo que puede suceder ahora?

¿Qué pasó?



El lunes hacia las 05:30 un cohete disparado desde el sur de la Franja de Gaza recorrió 120 km según Israel e impactó sobre una vivienda en una localidad al norte de Tel Aviv. Siete personas resultaron heridas.



Israel acusa a Hamas de haber disparado el cohete. Un responsable del movimiento islamista negó todo disparo deliberado y evocó la posibilidad de un problema técnico. Hamas y Yihad Islámica, su principal aliado palestino, son considerados como los únicos que disponen en el enclave de misiles de ese alcance.



Israel lanzó el lunes por la noche ataques de represalia contra decenas de objetivos de Hamas y de Yihad Islámica.



Los grupos armados de Gaza atacaron en respuesta con decenas de disparos de cohetes y obuses de mortero en dirección de Israel.



Las hostilidades continuaron hasta la madrugada del martes, a pesar del anuncio por Hamas de un alto el fuego con Egipto como mediador. Desde entonces la región está en calma.



¿Israel y Hamas al borde de una guerra?



Israel y Hamas pelearon tres guerras desde 2008, pero ninguno parece tener interés en precipitar un cuarto conflicto, según los especialistas.



Netanyahu está en plena campaña para las elecciones legislativas del 9 de abril.



Israel considera a Hamas responsable de todo lo que pasa en el enclave palestino, que el Estado hebreo somete a un estricto bloqueo desde hace más de una década.



En 2018 casi se llegó a una nueva guerra. Desde noviembre, Hamas e Israel mantenían una tregua más o menos respetada, negociada con la ONU y Egipto como mediadores.

“Hamas no quiere una escalada, es por ello que hablaron enseguida con los egipcios” esta semana, dijo Omar Shaaban, analista político de Gaza.



¿Qué hará Netanyahu?



El primer ministro israelí acortó su visita a Estados Unidos. Tuvo tiempo de obtener allá una victoria. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía de Israel en la parte del Golán sirio que anexó unilateralmente.



Sobre Gaza debe hallar un sutil equilibrio para contentar a su electorado de derecha y evitar una nueva guerra, dice Jonathan Rhynhold, profesor de ciencias políticas.



“La gente prefiere una lección más severa (contra Hamas) pero sin las consecuencias que van asociadas, lo que hace que la tarea sea casi imposible” para Netanyahu, agregó.

¿Qué impacto en las elecciones israelíes?



Netanyahu, en el poder desde hace una década y al frente del gobierno más de derecha de la historia del país, enfrenta una verdadera amenaza política en las elecciones con la figura del candidato Benny Gantz, ex general.



“Puede perder un poco de apoyo si no responde con mayor firmeza”, estimó Rhynhold, pero estaría peor “si llega hasta el conflicto o si los israelíes se vieran obligados a correr hasta los refugios”.



Mientras más dure la situación, “más se expone Netanyahu a las críticas de sus adversarios políticos”, cuando la seguridad es uno de los pilares de su campaña, estima Hugh Lovatt, experto del European Council of Foreign Relations.



Hamas también se encuentra en equilibrio sobre una cuerda. Según Omar Shabaan, el movimiento islamista utiliza las manifestaciones que sacuden la Franja de Gaza desde hace casi un año para obtener concesiones de parte de los israelíes, en particular flexibilizar el bloqueo.



Desde noviembre, Netanyahu autorizó la distribución de millones de dólares de ayuda catarí en el enclave.



Las manifestaciones se calmaron un poco pero las últimas semanas se reanudaron con una nueva intensidad. Al menos 258 palestinos murieron por disparos de soldados israelíes desde el 30 de marzo de 2018, cuando comenzaron las protestas. Dos soldados israelíes murieron en el mismo periodo.



“Hamas no quiere ir hasta la guerra pero quiere poner a Netanyahu bajo presión”, dijo Shabaan.



Se prevé que el sábado miles de palestinos acudan a manifestar cerca de la valla fronteriza que separa Gaza de Israel para conmemorar el primer aniversario de este movimiento de protesta dirigido principalmente contra el bloqueo israeló.