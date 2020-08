Israel ataca y sanciona a Gaza en respuesta a globos incendiarios

LEA TAMBIÉN

El ejército israelí acentuó la presión este jueves 13 de agosto del 2020 sobre Hamás multiplicando los ataques aéreos y bloqueando el acceso a combustible en la Franja de Gaza, con el objetivo de frenar una ola de lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave palestino hacia Israel.

En la última semana, el ejército israelí reivindicó varios bombardeos nocturnos contra posiciones de Hamás, el grupo islamista que gobierna en la Franja de Gaza, en respuesta a los lanzamientos de globos incendiarios, que, si bien causaron algunos incendios en el sur de Israel, no dejaron víctimas.



Asimismo, el miércoles 12 de agosto por la noche, el Estado hebreo, que mantiene un bloqueo sobre Gaza desde hace una década, anunció una reducción “inmediata” de la zona de pesca en el Mediterráneo para los gazatíes, de 15 a ocho millas náuticas.



El martes, ya había cerrado el punto de paso de Karem Shalom, por donde entran las mercancías a Gaza, donde viven dos millones de personas, más de la mitad de las cuales se encuentran bajo el umbral de pobreza, según el Banco Mundial.



El ministerio de Defensa israelí anunció este jueves 13 de agosto por la mañana que iba a “frenar la importación de combustible en la Franja de Gaza” por el “constante envío de globos incendiarios” desde este enclave.



Según un comunicado del ejército israelí, los bombardeos alcanzaron “varios objetivos militares de Hamás en la Franja de Gaza”, incluyendo “un sitio militar utilizado por las fuerzas navales, infraestructuras subterráneas y puestos de observación”.



Misil en una escuela



Los ataques no dejaron ningún herido pero un “misil, que no explotó, arrojado por la fuerza aérea israelí” fue hallado en una escuela del campo de refugiados de Shati, indicó una fuente de seguridad de Gaza a la AFP.



Un portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Adnan Abu Hasna, confirmó que el misil fue hallado en una escuela administrada por esta oficina de la ONU.



Tras cinco meses de cierre por la pandemia del covid-19, las escuelas de la Franja de Gaza acaban de reiniciar sus actividades. “Cerramos la escuela y esperamos el resultado de la investigación para determinar qué pasó y de esta manera evaluar el alcance de los daños”, dijo a la AFP Abu Hasna.



De su lado, el ejército israelí investiga sobre ese misil, indicó un portavoz militar a la AFP.



¿Dinero de Catar?



Pese a la tregua del año pasado impulsada por la ONU junto con Egipto y Catar, Hamás e Israel, que ya han librado tres guerras (2008, 2012 y 2014), se enfrentan esporádicamente con cohetes, proyectiles de mortero o globos incendiarios procedentes de Gaza y ataques de represalia del ejército israelí.



Según analistas palestinos, los tiroteos desde Gaza buscan presionar al Estado hebreo para que éste apruebe la ayuda financiera de Catar en la zona, prevista en el acuerdo de tregua.



Los globos incendiarios son un “mensaje” de Hamás a Israel para intentar “mejorar las condiciones económicas en la zona, aliviar el bloqueo e implementar una parte de los acuerdos alcanzados entre ambos por medio de Egipto”, dijo a la AFP Jamal Al-Fadi, profesor de ciencias políticas en la universidad de al Azhar de Gaza.