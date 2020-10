Islas Marshall confirman sus primeros casos de la covid-19 en su territorio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Islas Marshall, una pequeña nación del Pacífico sur y que hasta el momento había evitado la pandemia de la covid-19, confirmó que ha detectado los primeros casos del nuevo coronavirus en su territorio.

Dos trabajadores de una base militar de Estados Unidos en el atolón Kwajalein dieron positivo en las pruebas para detectar el virus tras llegar el martes 27 de octubre del 2020 en un vuelo militar procedente de Hawái, indicó este miércoles 28 Kino Kabua, jefa de secretaría del gobierno.



Tras más de seis meses siendo una de las pocas naciones del mundo sin casos de la covid-19 en su territorio, Kabua apuntó que ninguno de los dos infectados han tenido contacto con personas de la comunidad local durante su estancia en el país.



Los positivos son una mujer de 35 años y un hombre de 46 años quienes fueron puestos en cuarentena hasta nuevo aviso, informó la representante del gobierno local en su perfil de Facebook.



Ambos son casos asintomáticos y al menos la mujer ya había dado positivo por el virus a finales de julio.

"No existe riesgo inmediato de que el virus se propague en la comunidad. Es por eso por lo que, en respuesta a los casos recientes, no habrá medidas de cierre nacional y las operaciones comerciales y gubernamentales continuarán con normalidad", apuntó este jueves Kabua.



Islas Marshall, con menos de 59 000 habitantes repartidos entre 29 atolones y cinco islas, cerró sus fronteras internacionales en marzo para evitar la pandemia, pero a finales de julio fue relajando las medidas para permitir la entrada de algunas personas, la mayoría trabajadores de la base estadounidense.



Cualquier persona que entre desde otro país a esta nación del Pacífico debe someterse a una cuarentena de tres semanas.



Varios remotos países y territorios del Pacífico, que cuentan con un precario sistema de sanidad, como Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, se cree que de momento han logrado evitar el virus al no detectar ningún infectado con la covid-19 en su territorio.