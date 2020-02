Estado Islámico reivindica el ataque que dejó tres heridos en Londres

LEA TAMBIÉN

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó a través de su agencia de propaganda Amaq el ataque registrado el pasado domingo 2 de febrero de 2020 en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, que se saldó con al menos tres personas heridas.

El atacante era un "combatiente del EI" y actuó "en respuesta a los llamamientos a atacar a las naciones de la coalición" internacional que lucha contra los yihadistas en Siria e Iraq, afirmó Amaq en un breve comunicado distribuido en foros extremistas online.



En esos foros el grupo radical suele asumir la autoría de ataques en todo el mundo, aunque recientemente esas reivindicaciones llegan con un día o más de retraso, sobre todo desde que el pasado noviembre un ciberataque coordinado por Europol desmanteló 26 000 páginas relacionadas con el EI.



Ayer Scotland Yard calificó lo ocurrido como un "incidente de carácter terrorista" y consideró que tenía "relación con el Islam", pero no identificó al asaltante.



El hombre, que llevaba un dispositivo explosivo falso adosado al cuerpo, entró en un comercio del barrio de Streatham, donde empezó a apuñalar a personas al azar, antes de ser abatido a tiros por la Policía.



Según las autoridades, dos personas resultaron heridas por apuñalamiento -una de ellas en estado crítico- y una tercera tuvo daños en un grado menor, posiblemente por el impacto de cristales que saltaron con la operación policial.



"Una de las víctimas -el hombre- está hospitalizada luchando por su vida", una segunda "ha sido tratada por lesiones menores en el lugar antes de ser trasladada al hospital" y otra se encuentra ingresada, si bien su estado no reviste gravedad, detalló ayer la Policía londinense.



No es la primera vez que el EI reivindica un ataque en Londres, como el pasado noviembre, cuando un hombre supuestamente afiliado al grupo asesinó a cuchilladas a dos personas e hirió a otra en las inmediaciones del puente de Londres.