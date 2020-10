Isidro Romero basa su campaña en dos propuestas económicas

LEA TAMBIÉN

El candidato de Avanza, Isidro Romero, tuvo una entrevista con Diario EL COMERCIO, en la que dijo que tiene dos propuestas de campaña que permitirán la recuperación económica.

Por una parte, mencionó que hará que Ecuador sea un centro financiero y que impulsará la agricultura.



“Voy a convertir a Ecuador en el mayor centro financiero de América. Me preguntará por qué no lo han hecho Colombia, Perú, Venezuela. Porque no tienen la moneda internacional, como es el dólar. Vamos a crear iniciativa, no vamos a hacer lo mismo, a endeudarnos”, explicó el candidato de Avanza este jueves 15 de octubre del 2020.



“Cuarenta años de abandono. En el país rige una ley de hace 40 años. ¿Cuántos presidentes, cuantos ministros, qué han hecho por la agricultura? Nada. Porque el Ecuador antes del petróleo era centro agrícola de América Latina”, dijo Romero.

“Tenemos motores apagados por este Gobierno, que van a reactivar la economía del país: la agricultura, la pesca, la industria, la construcción, el petróleo, la minería, y el turismo. Qué país más rico, pero que país más corrupto. No voy a mentir a los ecuatorianos, que han dicho que van a traer”, aseguró.



Romero es un empresario ecuatoriano que desde inicios de la década del 2000 trasladó sus operaciones a España, luego de haber manejado uno de los mayores holdings empresarios del país y la región. Además, fue presidente de Barcelona Sporting Club, y logró llegar dos veces a la final de la Copa Libertadores de América. También fue diputado 1996-1998 de Guayas, por el Partido Social Cristiano.



Las elecciones generales serán el próximo 7 de febrero, hasta el momento 17 binomios luchan para ser calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).