Gustavo Isch dice que el Gobierno no gastó en campañas para informar sobre el covid-19

El secretario General de Comunicación de la Presidencia, Gustavo Isch, compareció hoy, miércoles 27 de mayo del 2020, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Allí habló de los fondos usado para informar a la ciudadanía sobre el covid-19.

Isch señaló que las campañas del Gobierno Nacional para informar sobre el Coronavirus no significaron un gasto para el Estado. Argumentó que la Corporación Andina de Fomento (CAF) donó un fondo de USD 370 000 para que se divulgue datos por los canales oficiales.



En su comparecencia también se tocó el tema de la divulgación de noticias falsas en redes sociales. Dijo que la legislación ecuatoriana no las tipifica. Solicitó a esa mesa Legislativa analizar un mecanismo para controlar este tipo de información.



Isch mencionó que se detectaron 336 noticias falsas en redes sociales sobre la pandemia, con información no verificada ni contrastada.



El funcionario también expuso sobre la garantía del trabajo para los comunicadores. Señaló que el Comité Interinstitucional conformado para proteger los derechos de los trabajadores de comunicación, incluyó una variable de riesgos epidemiológicos para resguardar su integridad.