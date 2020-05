Irán alerta de una 'tendencia al alza' en la propagación del nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Irán alertó este miércoles 6 de mayo del 2020 de una “tendencia al alza” en la propagación de la epidemia covid-19, que superó la barrera de los 100 000 contagiados tras registrar 1 680 nuevos casos en las últimas horas.

Desde la aparición a mediados de febrero de los primeros casos positivos, Irán es el país más afectado por la pandemia en Oriente Medio.



“Hemos constatado una tendencia al alza estos últimos tres o cuatro días”, declaró el portavoz del ministerio de Salud Kianouche Jahanpour en una conferencia de prensa televisada.



El aumento “se debe a nuestro comportamiento, en particular en las dos últimas semanas. Una parte de la sociedad aparentemente ha cambiado de actitud” ante las consignas para prevenir el contagio, en particular, el aumento de los desplazamientos entre ciudades, advirtió.



En las últimas 24 horas, Irán también reportó 78 muertes, con lo que el balance se eleva a 6 418 fallecidos por covid-19, según Jahanpour.



Otras 2 735 personas siguen hospitalizadas en estado crítico, agregó.



Irán ha adoptado diferentes medidas de restricción para frenar la epidemia, aunque no ha llegado a imponer un confinamiento para la población.



A partir del 11 de abril se abrieron progresivamente los comercios y desde el lunes, las mezquitas en un 30% de los condados del país, donde hay poco riesgo de que aumente la enfermedad, según las autoridades.



No obstante, tanto expertos extranjeros como responsables iraníes consideran que los datos que proporciona el gobierno están infravalorados.

Un informe parlamentario publicado a mediados de abril calculaba que el número de casos podría ser un 80% más que el anunciado por el gobierno, que ofrece datos solo de pacientes hospitalizados con graves síntomas, y alertaba del riesgo de una “segunda oleada” durante el invierno.