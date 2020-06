Irán emite orden de captura contra Trump por muerte de general; pide asistencia de Interpol

LEA TAMBIÉN

Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por la muerte del general Qasem Soleimani y pidió ayuda a Interpol, dijo el lunes 29 de junio del 2020 el fiscal de Teherán, Ali Alqasimehr, según la agencia de noticias Fars.

Tanto Estados Unidos como Interpol descartaron la idea de proceder con la orden de arresto.



Washington mató a Soleimani, líder de la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria, en un ataque con drones en Irak el 3 de enero. Estados Unidos le acusaba de ser el cerebro detrás de los ataques de milicias aliadas de Irán contra fuerzas estadounidenses en la región.



Alqasimehr dijo que las órdenes fueron emitidas por cargos de asesinato y acción terrorista. Según afirmó, Teherán pidió a Interpol que emita una "notificación roja" para arrestar a Trump y al resto de acusados por la República Islámica de participar en la eliminación de Soleimani.



El fiscal agregó que el grupo incluye a otros funcionarios militares y civiles estadounidenses, aunque no ofreció detalles.



El enviado de Estados Unidos ante Irán, Brian Hook, dijo que la orden es un "número de propaganda" en una conferencia de prensa en Arabia Saudita. "Nuestra evaluación es que la Interpol no interviene ni emite notificaciones rojas (...) de naturaleza política", comentó.



"Esto es de naturaleza política. No tiene nada que ver con la seguridad nacional, la paz internacional o la promoción de la estabilidad (...) Es un número de propaganda que nadie se toma en serio", afirmó.

Interpol dijo en un comunicado que su constitución le prohíbe participar en "cualquier intervención o actividades de carácter político, militar, religioso o racial (...) por tanto, Interpol no considerará peticiones de esta naturaleza".