Irán acusa a Trump de ser el 'principal culpable' del alza del precio del petróleo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Irán acusó este miércoles, 26 de septiembre del 2018, a Donald Trump de ser el “principal culpable” del alza del precio del petróleo, que según el presidente estadounidense es responsabilidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“El principal culpable del alza del precio del crudo y de la perturbación del mercado es Trump, con su ilegal política de desestabilización” declaró el ministro del Petróleo iraní, Biyán Namdar Zagané, a la televisión estatal iraní.



“Trump quiere a la vez hacer bajar drásticamente las exportaciones de petróleo iraní y que los precios (del crudo) no aumenten. Pero se trata de dos cosas que no pueden producirse al mismo tiempo”, dijo Zangané, tras una reunión del gabinete de gobierno.



“Si quiere que los precios no aumenten y que el mercado se mantenga estable, debe cesar su injerencia injustificada [...] en Oriente Medio y dejar de evitar que Irán produzca y exporte” su crudo, insistió el ministro, añadiendo: “no se puede ganar todo sin dejar nada a los demás”.



En la tribuna de la ONU, el martes 25 de septiembre, Trump la emprendió contra la OPEP, acusando al cártel de mantener los precios del crudo demasiado elevados.



“Defendemos a numerosas de estas naciones por nada, y ellas aprovechan para imponernos precios del petróleo más altos”, dijo, aparentemente señalando directamente a sus aliados del Golfo Pérsico.



Trump retiró unilateralmente en mayo a su país del acuerdo nuclear iraní de 2015, y reinstauró una serie de duras sanciones económicas contra la República islámica.



Estados Unidos restablecerá una segunda serie de sanciones a principios de noviembre, cuyo blanco será específicamente al sector energético iraní. El objetivo del gobierno de Trump es llevar las exportaciones de petróleo de Irán hasta un punto “cero”, para así aniquilar los recursos del país, al que Washington acusa de desestabilizar al Oriente Medio.



Respondiendo a Trump, el martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo ante periodistas en Nueva York: “¡Sería bueno para los precios del petróleo que Irán pueda venderlo! ¡Es bueno para la paz y es bueno para los precios mundiales del petróleo!”, insistió.



“Es interesante que Macron también hiciera referencia explícita a este punto”, dijo Zangané, cuyo país es uno de los miembros fundadores de la OPEP.