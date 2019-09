Irán acusa de 'espionaje' a tres australianos

LEA TAMBIÉN

Tres australianos detenidos en Irán fueron inculpados por “espionaje”, indicó este martes 17 de septiembre del 2019 la agencia iraní Tasnim citando al portavoz de la autoridad judicial iraní, Gholamhosein Esmaili.

La agencia no dio los nombres de las tres personas pero se trata muy probablemente de los tres australianos que según anunció el gobierno del país el pasado 11 de septiembre fueron detenidos en Irán.



Esmaili “anunció que la razón del arresto de los tres australianos es por hechos de espionaje y por tomar fotos de zonas militares”, según Tasnim, una agencia cercana a los ultraconservadores.



Según el gobierno australiano, dos de sus ciudadanos detenidos son una pareja de viajeros, Jolie King y Mark Firkin, nacidos en Perth (oeste) . La tercera persona fue identificada como una ponente universitaria, Kylie Moore-Gilbert, especializada en política de Oriente Medio y en particular en la de los países del Golfo.



Moore-Gilbert estaría detenida desde hace “varios meses” en Irán por razones todavía desconocidas y su arresto no tendría nada que ver con la de sus compatriotas.



Según Tasnim, Esmaili declaró en una rueda de prensa: “Las informaciones sobre los australianos son correctas”.



Según la misma fuente, el portavoz de la autoridad judicial iraní dijo además que dos de los detenidos estaban acusados de tomar “fotos de instalaciones militares” con ayuda de un dron y la tercera por “espionaje a favor de otro país”.



La agencia añade que se trata de dos casos separados y que los tres australianos “están esperando su juicio”.