Irán podría 'volver a la situación' de antes del acuerdo nuclear de 2015

Irán podría “volver a la situación” que prevalecía antes de la conclusión en julio de 2015 del acuerdo internacional sobre su programa nuclear, declaró el lunes 15 de julio del 2019 el portavoz de la organización iraní de energía atómica.

“Si los europeos y los estadounidenses no quieren actuar conforme a sus compromisos, nosotros también, al reducir nuestros compromisos, reequilibraremos y volveremos a la situación de hace cuatro” años, indicó Behrouz Kamalvandi, citado por la agencia oficial Irna.



En respuesta a la decisión estadounidense de abandonar unilateralmente, a mediados del año pasado el acuerdo alcanzado en julio de 2015, Irán comenzó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos para forzar a sus socios a actuar para intentar salvar el pacto.



“Estas medidas no se toman de manera obstinada. Constituyen una oportunidad para que la otra parte reflexione y cumpla con sus obligaciones”, dijo Kamalvandi, en tanto los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Unión Europea (UE) se encuentran reunidos en Bruselas precisamente para tratar de salvar el acuerdo.



Concluido entre Teherán y el Grupo de los Seis (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) tras varios años de esfuerzos, el acuerdo prevé una limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian a su economía.



Pero, el restablecimiento de las sanciones extraterritoriales punitivas estadounidenses contra Teherán tras la retirada de Washington amenaza al acuerdo, al privar a Irán de los ingresos económicos que esperaba.



Teherán solicita desde hace meses a los Estados que aún son parte del acuerdo que la ayude a evitar las sanciones, en particular en cuanto a la posibilidad de vender su petróleo, y sacar a su sistema financiero del aislamiento impuesto por las sanciones de Washington.



Desde la salida de Estados Unidos del acuerdo, Irán también ha amenazado en varias ocasiones con abandonarlo, si sus “ intereses ” no son garantizados.