El sur de Colombia atrajo al ecuatoriano por el comercio y el turismo

Promociones, descuentos y ampliaciones de horarios ofrecían ayer varios establecimientos comerciales de Ipiales, en Colombia, para captar el interés de los visitantes ecuatorianos. Cientos de compatriotas cruzaron la frontera de Ecuador a Colombia, en el inicio del feriado por el Día de Difuntos y la independencia de Cuenca.

Eso contrasta con lo que ocurrió el fin de semana pasado, cuando prácticamente no hubo presencia de los visitantes nacionales, debido al cierre de la frontera por las elecciones en Colombia. Pero, la afluencia ecuatoriana no fue tan grandes, como era la expectativa del sector comercial y hotelero de Ipiales.



Cambistas de moneda extranjera, como Manuel Chamorro, de la Asociación 3 de Febrero, comentaban que el flujo de viajeros ecuatorianos que cruzó, la mañana de este viernes 1 de noviembre del 2019 por el Puente de Rumichaca, no era el esperado. Los 50 integrantes de esa organización se habían aprovisionado de más pesos para enfrentar una mayor demanda, pero no fue necesario. A los viajeros les compraba cada dólar en 3120 pesos.



Para atender a los turistas ecuatorianos, cuatro funcionarios de la Cámara de Comercio de Ipiales entregaban a los visitantes que cruzaban el viaducto internacional un mapa con información para actividades de turismo y comercio. La idea es que aprovechen el asueto para que hagan compras y puedan pasear.



Un feriado en Ecuador es una de las mejores temporadas comerciales para establecimientos del lado colombiano, asegura Jhon Jairo Suárez, funcionario del gremio.

Los locales comerciales en Ipiales ofrecen ofertas y descuentos para atraer a los turistas ecuatorianos. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO



En esta urbe hay unos 4 000 establecimientos registrados por la Cámara. La mayoría se dedica al comercio al por menor. Víveres, ropa, calzado e implementos tecnológicos continúan entre las preferencias de los compradores ecuatorianos, explica Suárez.



Por eso, en locales como Sveteen, una tienda de ropa deportiva, se ofrecían descuentos de entre el 20 y 60%. Como es usual, también se amplió en una hora más el horario de atención.



En el centro comercial Gran Plaza, uno de los principales de esa urbe, la atención fue normal. La mayoría 90 locales con variedad de marcas de productos y servicios aplicaba sus propias estrategias de ventas. Los clientes ecuatorianos siguen siendo un segmento importante, asegura Sandra Soto, directora del centro comercial.

Almacenes de Ipiales no tuvieron el número de visitantes ecuatoriano que esperaban durante el primer día del feriado por el Día de Difuntos, 1 de noviembre de 2019. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO



La planta hotelera de esta ciudad también tenía expectativa con el asueto ecuatoriano. Sin embargo, en establecimientos como en el hotel Amiraty, situado junto a la céntrica plaza de 20 de Julio, cinco de sus 25 habitaciones fueron reservadas por viajeros ecuatorianos para la noche de este viernes. El resto de los huéspedes provenía de otras ciudades de Colombia, detalló Ana Aguirre, funcionaria del establecimiento hotelero.



Para quienes viajan más allá de Ipiales deben tomar en cuenta que hay trabajos de ampliación de la carretera que enlaza a esta ciudad fronteriza y Pasto. Hay obras en los tramos de San Juan, Pedregal, Catambuco y Cebadal, por lo que el tiempo de desplazamiento sube de dos a dos horas y media.

Esa noticia tomó por sorpresa a compatriotas como Andrés Villota, quien emprendió su viaje por turismo junto a su familia, la mañana de este viernes. Tiene previsto permanecer en Pasto hasta el domingo. Este ciudadano quiteño hizo una parada momentánea en Rumichaca para adquirir el Soat colombiano, un requisito obligatorio para quienes viajan fuera de Ipiales. Su costo depende del cilindraje y año de fabricación del automotor. El valor mínimo es de USD 18.

