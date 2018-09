Investigan presunta violación contra niño de 6 años en casa hogar de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Su hermana mayor descubrió la presunta agresión cuando el niño fue hospitalizado. El 19 de agosto sufrió una fractura en la casa hogar del sur de Guayaquil, donde permanece desde hace tres meses. El pequeño de 6 años le confesó que era víctima de golpes, maltratos y abusos sexuales de otros menores acogidos en el lugar.

El pequeño llegó a ese sitio luego de una serie de problemas familiares. En el 2017 su padre solicitó medidas de protección debido a que la madre, presuntamente, padece un trastorno mental. Al parecer ella lo agredía física y sicológicamente.



Aunque las medidas fueron otorgadas inicialmente por una jueza suplente, la jueza titular de la Familia, Niñez y Adolescencia que lleva el caso las revocó. Entonces el niño fue enviado a la casa hogar.



“Los derechos del niño han sido vulnerados. El artículo 232 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, dice que esta es una medida de último recurso y solo cabe en niños desamparados, que no tienen familia biológica”, reclama la abogada Luz Castro, defensora del padre.

Por esa razón presentó ayer (10 de septiembre del 2018) una denuncia ante la Fiscalía Provincial del Guayas, por el supuesto delito de prevaricato en contra de la jueza. “Ella falló contra norma expresa cuando dispone el acogimiento institucional. Esa es una medida de último recurso, pero el niño tiene a su padre, a su hermana, a su familia biológica”, asegura Castro.



También solicitó la apertura de una investigación por la presunta agresión sexual. Aunque esa denuncia fue presentada hace más de 20 días, el caso recién pasará en esta semana a una fiscalía especializada en adolescentes infractores.



“No existe ninguna denuncia en mi contra. Hasta ahora la jueza no justifica por qué no me ha dado a mi hijo”, dice el padre del niño, a quien le han negado las visitas a la casa hogar.

Sin embargo un directivo del lugar -quien prefirió omitir su nombre- asegura que existen tres denuncias por violencia intrafamiliar contra él, presentadas por la madre del niño.



Además niega la agresión sexual. “La Fiscalía envió un perito, hicieron la evaluación del niño y los exámenes pertinentes y no ha habido ninguna violación. Es lo que sabemos extraoficialmente, porque la jueza aún no se pronuncia”, aseguró. “El niño se cae jugando con sus compañeritos y tuvo una fractura. En el hospital fue enyesado”, agregó en relación a la lesión que llevó al pequeño al hospital.



El representante destacó que el hogar tiene 89 años de funcionamiento y que cuentan con personal calificado. Hasta hace tres meses acogía a niños de 3 a 17 años. Luego de una solicitud al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que supervisa estos espacios, redujeron el rango para niños de hasta 12 años. Actualmente hay 51 pequeños -la capacidad del sitio es de 80-.

El menor continúa en la casa de acogida. Su hermana mayor lo visita a diario, durante dos horas. Pero se queja porque continuamente es acompañada por una sicóloga.



“No dejan que me quede sola o que el niño hable de corrido. Cuando me habla de alguna pelea ella interrumpe -comenta la joven-. Lo noto nervioso; está triste”.