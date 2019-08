Bomberos investigan las causas del incendio de 100 autos en Calderón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este sábado 31 de agosto del 2019, Carlos Recalde fue a averiguar en el patio de retención vehicular de la Policía, en Calderón, qué había pasado con una de las motos de su empresa de seguridad, pues fue retenida por haber sido parte de un accidente.

En ese sitio ocurrió un incendio, que tomó dos horas en extinguirse el viernes 30 de agosto. Recalde no pudo ver a la moto Honda, cuyo costo oscila en USD 4 000, pero se fue tranquilo porque los uniformados que atendían a través de una rendija indicaron que el área de motos no fue alcanzada por el fuego.



En ese espacio hay vehículos bajo custodia que llevan meses o hasta años, pues han sido retenidos mientras sus dueños cumplen procedimientos legales para sacarlos.



Los uniformados asignados a ese patio explicaron que la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional explicará los detalles del incendio, una vez que se determine las causas.



El Cuerpo de Bomberos adelantó que durante el fin de semana se harán las investigaciones para determinar las causas y está previsto que el lunes 2 de septiembre del 2019 se presente un informe.



En el sector funcionan varios locales pequeños en donde se sacan copias de documentos o se ofrece asesoría para que los conductores sepan los trámites que deben hacer para sacar sus vehículos. También hay letreros con nombres y números de teléfono de abogados que ofrecen sus servicios a quienes necesiten representación en casos más complicados.



Delia Collahuazo tiene uno de esos locales y afirma que varias personas han llegado a preguntar por sus carros, pero por el momento solo dejan sus datos para tener noticias cuando culmine la investigación pues en el fin de semana no se puede adelantar con trámites.



Ella recuerda que lo primero que se escuchó cerca de las 12:30 del viernes fue una explosión y no sabían de dónde venía hasta que la columna de humo creció. Luego siguieron más detonaciones, que cree se debían al efecto del fuego en las llantas y otras partes de los autos. Desde su terraza intentó lanzar agua con su manguera, pero no lograba llegar a la zona de las llamas que estaba del otro lado del patio del que es vecina.



Relata que los primeros en acudir a combatir el fuego fueron policías motorizados que luego fueron reemplazados por 50 bomberos que trabajaron en el lugar durante la tarde.



La mañana de este sábado ya no había llamas pero en algunos puntos del lote se divisaban todavía pequeñas columnas de humo. A pesar de que los afectados son unos 100 vehículos, otros están intactos como unos buses.