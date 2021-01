EE.UU. investiga la muerte de un médico que recibió la vacuna contra el covid

El departamento forense de condado de Miami-Dade (Florida) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. investigan la muerte de Gregory Michael, un doctor que falleció semanas después de ser vacunado contra el covid-19. Así lo informa este 7 de enero del 2021 la cadena CNN.

Darren Caparra, director de operaciones de la oficina de forense, informó que la muerte del galeno "no se ha relacionado definitivamente con la vacuna, pero es una de las posibilidades que se están explorando", señala el medio.



Por su parte, una portavoz de los CDC dijo en un correo electrónico el miércoles 6 de enero del 2021 por la noche que los centros tienen "conocimiento de la muerte reportada en Florida de un individuo que recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech, contra el covid-19 unas dos semanas antes de fallecer".



Gregory Michael tenía 56 años al momento de su muerte y durante los últimos 15 años trabajó como obstetra/ ginecólogo en el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach.



El médico, aseguró Caparra según la información de CNN fue vacunado alrededor del 19 de diciembre y falleció "entre el 3 y el 4 de enero", el martes 5 de enero se le realizó una autopsia y la causa de su muerte está siendo estudiada.



Pfizer también aseguró que investiga el deceso de Michael. En un comunicado, la farmacéutica dijo estar "al tanto de la muerte de un profesional de la salud 16 días después de recibir una primera dosis".



De acuerdo con el escrito, se trataría de "un caso clínico muy inusual de trombocitopenia grave, una condición que disminuye la capacidad del cuerpo para coagular la sangre y detener la hemorragia interna... Estamos investigando activamente este caso, pero no creemos en este momento que haya una conexión directa con la vacuna", señaló la empresa.



Según Pfizer, "no se han identificado señales de seguridad relacionadas en nuestros ensayos clínicos, la experiencia posterior a la comercialización hasta ahora o con la plataforma de vacunas de ARNm".



La empresa añadió que "millones de personas han sido vacunadas y estamos monitoreando de cerca todos los eventos adversos en las personas que reciben nuestra vacuna. Es importante señalar que, lamentablemente, es probable que los eventos adversos graves, incluidas las muertes que no están relacionadas con la vacuna, ocurran a un ritmo similar al que ocurriría en la población general".



En declaraciones a medios de comunicación realizadas el miércoles 6 de enero, y citadas por CNN, funcionarios de los CDC aseguraron no haber "visto reacciones graves preocupantes a las vacunas contra el coronavirus más allá de lo 29 casos de reacciones alérgicas graves, o solo 11,1 casos de anafilaxia por un millón de dosis administradas".



Hasta ahora, más de 5,3 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.



Según la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, "los beneficios conocidos y potenciales de las vacunas actuales contra el covid-19 superan los riesgos conocidos y potenciales de contraer covid-19".

Asimismo, la especialista señaló que si bien los beneficios superan los riegos, "eso no significa que no podamos ver posibles eventos de salud graves en el futuro.