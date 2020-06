Investigan muerte de joven afroestadounidense, encontrado colgado de un árbol en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La policía realizará una investigación “exhaustiva” sobre la muerte de un joven afroestadounidense -de 24 años- que fue hallado colgado de un árbol en las afueras de Los Ángeles, dijeron el lunes 15 de junio del 2020 autoridades de ese condado.

“Queremos asegurarnos que no dejamos ninguna piedra sin levantar”, dijo Álex Villanueva, el sheriff del condado de Los Ángeles que abarca Palmdale, en una rueda de prensa sobre este caso.



Robert Fuller fue encontrado sin vida la madrugada del miércoles 10 de junio, con una soga alrededor del cuello, cerca del ayuntamiento de Palmdale, a unos 100 km de Los Ángeles.



El departamento del sheriff determinó en principio que se trató de un suicidio, pero ahora se retractó y ordenó una autopsia.



La familia de la víctima puso en duda que el joven se haya quitado la vida y exigió una investigación completa.



Villanueva indicó que los detectives están recolectando videos de vigilancia en áreas cercanas, recolectando evidencia forense de la cuerda y analizando la historia médica de la víctima.



También entrevistarán a su familia y a los testigos que lo encontraron. “Van a seguir con esto hasta que lleguen a la verdad de lo que pasó” , dijo.



Su muerte tiene lugar en medio de una ola de protestas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo tras la muerte de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco en Minneapolis.



Miles de manifestantes se reunieron el sábado 13 de junio en Palmdale para recordar a Fuller y exigir una investigación completa para determinar si murió por suicidio o en otras circunstancias.



“Queremos saber la verdad de lo que realmente sucedió”, dijo su hermana Diamond Alexander el sábado. “Todo lo que nos dijeron no está bien. Solo queremos la verdad. Mi hermano no era un suicida. Fue un sobreviviente”.



Su muerte le sigue a otra ocurrida el 31 de mayo a unos 80 km de ahí, que presentó características similares.



Malcolm Harsch, un hombre negro de 38 años, fue encontrado colgado de un árbol cerca de un campamento para indigentes en Victorville.

El sheriff del condado de San Bernardino catalogó la muerte como un suicidio, pero los familiares de Harsch también pusieron en duda esa hipótesis.