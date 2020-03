Jefe militar pide a soldados actuar con firmeza y no abusar ni vejar a ciudadanos; se investiga videos sobre supuestos maltratos

LEA TAMBIÉN

Desde las Fuerzas Armadas han iniciado investigaciones para conocer la veracidad de los videos que circulan en las redes sociales. Las imágenes que se difunden muestran supuestas agresiones en contra de civiles. El director de Operaciones de esa entidad, Fabián Fuel, informó a EL COMERCIO que de ser necesario, aplicarán “correctivos”.

“Los ecuatorianos necesitan de nuestro apoyo. Cumplamos nuestras misión con respeto, sin cometer abusos”, señala un comunicado que se envió la tarde de este miércoles 25 de marzo a los soldados ecuatorianos.



Fuel pidió a los uniformados cumplir con sus obligaciones en el marco de la ley.



Los soldados fueron movilizados desde el pasado martes 17 cuando se realizó el primer día del toque de queda en el país. Esto, en cumplimiento al estado de excepción que firmó el presidente Lenín Moreno, que suspende los derechos de asociación y reunión y limita los derechos de movilidad.



Desde entonces se han viralizado videos. En uno, por ejemplo, se observa cómo un soldado sostiene el cabello largo de un hombre mientras le habla. Durante la conversación le pregunta “¿En dónde tiene que estar?”. El hombre le responde “en la casa”.



La grabación concluye cuando el militar corta con unas tijeras la cola del hombre, quien reconoce no haber respetado el toque de queda.



En otros tres videos se muestra a militares acompañados de policías, que obligan a los detenidos a realizar ejercicios físicos por supuestamente haber violado la restricción a la movilidad.



Luego les golpean con una especie de látigo mientras están acostados.



Durante los estados de excepción, “el abuso del poder, por cualquier agente o funcionario del Estado, debidamente comprobado será sancionado administrativa, civil y penalmente”.



Aquí también se considerarán instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, señala el Art.33 del Código de Seguridad Pública y del Estado.



En ese articulado también se detalla que la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.



El comandante general del Ejército, Luis Altamirano, envió un mensaje a los militares que cumplen con el control a las restricciones de movilidad de civiles en el contexto del estado de excepción.



“Recuerden que actuar con firmeza no significa abusar o vejar”, dice el texto publicado la tarde de este miércoles.



En ese mismo mensaje, Altamirano también pidió ayuda a los ecuatorianos. “La colaboración de la ciudadanía es fundamental, apelo a su conciencia, actuaremos con la rigurosidad legal”.



Los soldados consultados por este Diario señalan que tienen problemas para que la ciudadanía acate las órdenes del toque de queda. Dos militares señalaron que en provincias de la Costa la gente no entiende y los desafía. Incluso los agrede.



Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil, una de las ciudades en donde se han presentado problemas para que la gente acate las restricciones, pidió respetar los derechos de los ciudadanos.



“Nadie debe estar en la calle; pero tampoco eso da derecho a faltar a los derechos de los infractores cortándoles el pelo, pegándoles o haciendo flexiones”, publicó.

Él pidió a las fuerzas del orden que actúen en el respeto del marco legal y detenga y pongan a órdenes de la justicia a los infractores.