Exfiscal provincial de Guayas dice que no conoce a nadie del caso Sobornos y rechaza acusación de Fiscalía

La exfiscal provincial de Guayas Patricia Morejón rechazó la decisión de Fiscalía de procesarla penalmente por un presunto tráfico de influencias.

La exfuncionaria se pronunció la tarde de este miércoles 20 de enero de 2021, tras conocer que la Fiscalía pidió fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en su contra.



Morejón, quien dirigió la Fiscalía de Guayas desde el 2016 hasta el 2019, indicó que ella no tiene “ninguna relación con el caso Sobornos” y que no conoce ni es amiga de los 19 sentenciados de ese proceso judicial.



Esta aclaración la realizó, porque la Fiscalía, a través de un comunicado, indicó que la acción judicial que se seguirá en contra de la exfiscal es un proceso que se deriva de la investigación en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario de Estado, Alexis Mera y otros funcionarios de ese gobierno.



Por eso, la exfiscal Morejón dice que se debe aclarar que ella no ha cometido ningún acto de corrupción.



“No me vinculan porque he pedido dinero, ni porque he firmado un contrato o porque dentro de mis funciones como fiscal he cometido una irregularidad. Lo que se dice es que yo he influenciado a algún funcionario público y tendrán que decir quién es ese funcionario. Pero que no se confundan, yo no tengo nada que ver con el caso Sobornos”, dijo.



Morejón fue la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal Provincial de Guayas. En el 2019, la Fiscalía reveló que la exfuncionaria mantuvo reuniones y conversaciones con Alexis Mera, implicado en el caso Sobornos.

#URGENTE | #FiscalíaEc solicita señalamiento de fecha y hora para audiencia de formulación de cargos contra Sandra Patricia M., exfiscal provincial de #Guayas, por presunto tráfico de influencias. Esta causa es derivada del #CasoSobornos. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/64TDHly8Qr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 20, 2021



La exfiscal se defiende de esas acusaciones y dice que recibió a Mera en su despacho como a cualquier autoridad, fiscal o persona natural que pedía hablar con ella. Y niega que en esas conversaciones existiera alguna ilegalidad.



“La fiscal del caso tendrá que probar sus acusaciones. No estoy huyendo y voy a dar la cara. Yo tengo que defender mi nombre y defender a mis hijas, porque yo estoy sola con ellas y no estoy en condiciones de esconderme, porque yo no he hecho nada de malo”, señaló.