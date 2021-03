Investigación sobre bloqueo a pista del aeropuerto de Guayaquil sigue abierta

En las primeras imágenes que se difundieron la tarde del 18 de marzo de 2020, se observaba a una veintena de camionetas municipales y a otros vehículos que invadían la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Las tomas se hacían desde la cabina de un avión que aparentemente estaba listo para aterrizar en Guayaquil, procedente de Madrid (España).

Luego se conoció que la incursión se dio a partir de las 14:00 y en redes sociales se preguntaba el motivo ¿Por qué había vehículos del Municipio de Guayaquil invadiendo la pista? El Gobierno Nacional señaló que se trató de una medida arbitraria que traería reclamos internacionales, ya que dos vuelos humanitarios procedentes de Europa tenían previsto aterrizar para recoger pasajeros y llevarlos a sus países de origen.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo ese mismo día que asumía la responsabilidad del bloqueo a la pista porque se trataba de “defender” a la ciudad de un foco para más contagios de covid-19. "Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con once pasajeros de Madrid", señaló en un video difundido por el Cabildo.



Un año después la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la supuesta obstaculización de tareas humanitarias y sanitarias durante la pandemia del covid-19. El delito que se investiga es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, según el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

@n_larenas Videos de la incursión de la pista del Aeropuerto de Guayaquil pic.twitter.com/fsyybiem0q — Manuel Ramirez ARFF (@ArffManuel) March 18, 2020



La fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, informó que el expediente “es voluminoso” y tiene cinco cuerpos, pero como es una investigación previa se mantiene bajo reserva.



La funcionaria dijo a este Diario que se han realizado un sinnúmero de diligencias y se ha convocado a rendir su versión a varias personas. Entre ellas a la alcaldesa de Guayaquil, pero ella no ha acudido. A través de su abogado ha presentado escritos señalando que comparecerá cuando estén listas todas las diligencias. “Pero Fiscalía sí la ha convocado en varias ocasiones”.



Juan Manuel Guzmán Santoro, abogado penalista que representa a Viteri, dice que la investigación “no ha concluido que el bloqueo de la pista haya tenido como propósito impedir el aterrizaje de un avión determinado”. Además, al ser una investigación reservada, “no existe obligatoriedad de dar declaraciones”, respondió Guzmán a través de un cuestionario que este Diario envió a la Alcaldía.



Según el penalista, “ir a declarar ahora significa repetir las declaraciones que fueron efectuadas en su momento, ya que la mayoría de los elementos investigativos aún no forman parte del expediente”. Por eso, la propuesta a la Fiscalía es que, una vez que existan más hallazgos en la investigación, la alcaldesa rinda su versión.



La tarde de este 18 de marzo de 2020, a las 15:15, la cuenta de Twitter AviacionGYE publicó: “Municipio de Guayaquil irrumpe las operaciones del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo situándose en la pista con carros de la ATM y Policía municipal. Según información, no había autorización alguna para este tipo de accionar”. Estaba acompañado de un video donde se observa a los vehículos municipales rodando en la pista.

ATENCIÓN: Municipio de Guayaquil irrumpe las operaciones del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo situándose en la pista con carros de la ATM y Policía municipal.

Según información, no había autorización alguna para este tipo de accionar. pic.twitter.com/YrEzfOCNBt — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) March 18, 2020



Minutos después, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que las “acciones tomadas por la alcaldía de Guayaquil en el aeropuerto dificulta la actividad aérea planificada debido al #COVID19ec. Rechazamos cualquier intento de violencia en las pistas aéreas internacionales que tiene el país”.

#Comunicado | @ObrasPublicasEc informa que las acciones tomadas por la alcaldía de Guayaquil en el aeropuerto dificulta la actividad aérea planificada debido al #COVID19ec. Rechazamos cualquier intento de violencia en las pistas aéreas internacionales que tiene el país. pic.twitter.com/hXwwcLwTKe — @ObrasPublicasEc (@ObrasPublicasEc) March 18, 2020



Posteriormente se informó que ese día estaba prevista la llegada de dos vuelos a Guayaquil, sin pasajeros, solo con tripulantes. Muchos pasajeros extranjeros se quedaron varados y las quejas se publicaron en redes sociales.



Por el incidente, el Gobierno recibió llamadas de varias embajadas. También, se exigía desde Europa un pronunciamiento del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, sobre lo ocurrido en Guayaquil.



Nicolás Larenas, máster en Gestión y Administración Aeroportuaria y Aeronáutica, recuerda que con la primera información y vídeos que circulaban en redes sociales la reacción inmediata fue de no creer lo que estaba sucediendo en la pista de un aeropuerto internacional, en plenas actividades de repatriación.



“Ese día la seriedad, procedimientos, protocolos de seguridad y acciones para mitigar este tipo de actividades quedaron en entredicho. Ahora lo que importa es que estos actos de interferencia ilícita no se vuelvan a repetir en ningún aeropuerto del país y que el aprendizaje sirva para seguir mejorando dentro de una industria en continuo desarrollo y evolución”, señala Larenas, consultado sobre los hechos de hace un año.



Según el abogado de Viteri, hubo “inexactitud” en la comunicación. “Muchos creyeron que el video que circuló en redes sociales fue filmado desde el supuesto avión que sobrevolaba la pista a las 14:00, aproximadamente. Eso es falso, ya que existen reportes, donde se establece que la hora de llegada de los vuelos era a las 05:00 y a las 06:30, respectivamente”.



Una de las diligencias pendientes es un peritaje que debe realizarse del sistema de aeronavegación del aeropuerto. Actualmente ya se sorteó al perito aeronáutico, pero ha habido demoras porque estos especialistas son escasos, según Villagómez. Calcula que la investigación previa podría demorar otro mes.



Ese mismo 18 de marzo del 2020, en Guayaquil el toque de queda entraba en vigor desde las 16:00 hasta las 05:00. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió endurecer la medida ante el aumento de casos de covid-19 en la ciudad y la indisciplina de la ciudadanía.



Según la alcaldesa, durante la mañana había advertido a las autoridades del Gobierno que no permitiría la llegada de ningún vuelo y que se tomaría la pista.



Al día siguiente, el 19 de marzo de 2020, Viteri difundió un video donde informaba que había dado positivo para covid-19. El anuncio fue criticado y posteriormente publicó el resultado en redes sociales.