La Unidad de Accidentes de Tránsito de Pichincha investiga la muerte de un turista en el Parque Nacional Cotopaxi

Los integrantes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Pichincha investigan este miércoles, 19 de junio del 2019, las causas del volcamiento de una camioneta que provocó la muerte de un turista en el Parque Nacional Cotopaxi.

El accidente ocurrió el martes 18 de junio a las 16:30 en el sector El Pedregal en la vía a Santa Ana en el interior de la reserva. La víctima fue identificada como Víctor Erazo. El informe sobre el accidente será emitido en las próximas horas por las autoridades.



La directora del Ministerio de Ambiente de Cotopaxi, Pamela Cepeda, dijo que a las 16:40 del martes, un guardaparques de la reserva dio la alerta sobre el accidente de tránsito. Este ocurrió a 5 kilómetros de la salida norte del Parque Nacional Cotopaxi. “Acudí al sitio y observé en el interior de la camioneta color negro el cuerpo de una persona fallecida y otra con golpes en la parte exterior, quien luego de la valoración médica fue puesto bajo custodia policial”.



Según Cepeda, en los registros y las cámaras de seguridad de la garita se observa que los dos turistas de la provincia de Pichincha ingresaron a las 12:52 por el lado norte de la reserva. Durante el registro respectivo los guardaparques les informaron sobre la normativa de comportamiento dentro de esta área protegida y les entregaron un tríptico.



Entre los puntos del informativo está circular por las vías establecidas a 35 kilómetros por hora para evitar daños, no ingresar a las praderas, los horarios de ingreso y salida, prohibición de entrar en estado etílico o ingresar bebidas alcohólicas, no usar drones y otros.



En el análisis respectivo se determinó que los dos turistas no visitaron el refugio José Rivas, tampoco a la Hostería Tampaxi, ni a la Rinconada. Se presume que estuvieron recorriendo por los caminos señalados hasta las 16:30 y que estaban de salida cuando sucedió el volcamiento.



Una llamada al Sistema de Seguridad ECU 911 puso en alerta a los rescatistas del Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía (Pichincha), del Ministerio de Salud, Grupo de Intervención y Rescate (GIR), la Policía Nacional y del Ministerio del Ambiente quienes llegaron al sitio del siniestro.



El personal de la casaca roja logró extraer el cuerpo de Erazo entre los fierros retorcidos del automotor. Al lugar también asistieron el Fiscal de turno de Pichincha quien realizó el levantamiento del cadáver.



Pamela Cepeda afirmó que espera el informe de la Policía y del SIAT para determinar las causas del accidente. La vía donde ocurrió el siniestro es de tercer orden, por eso en el ingreso les solicitan que no circulen a más de 35 kilómetros por hora. “Se presume que el accidente fue por exceso de velocidad. Es la primera ocasión que sucede un siniestro de esas características y una persona fallecido dentro de la reserva”.