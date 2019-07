Predio investigado del ‘Tin’ Delgado estaba rentado

LEA TAMBIÉN

Tres ciudadanos chinos y un ecuatoriano, que fueron detenidos el jueves 11 de julio del 2019 en el allanamiento que realizó la Policía a la Hostería de Agustín Delgado, no podrán abandonar el país.

El sitio está ubicado en el sector de Bellavista Bajo, parroquia San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura.



La Unidad Judicial de Ibarra dispuso el arraigo de los vinculados, mientras duran las investigaciones en torno al equipo de procesamiento de material aurífero y las rocas mineralizadas que se encontraron en el sitio.



Luego de la audiencia de flagrancia, los cuatro ciudadanos fueron liberados, pero deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía de Guayas y El Oro, en donde residen.



Marcela Tito, abogada de los asiáticos, explicó que dos de sus clientes, al igual que el ecuatoriano, fueron contratados para desmontar el equipo instalado. Aseguró que no tiene nada que ver con la actividad minera ilegal.



El otro es un extranjero que llegó de vacaciones y que acompañaba en ese momento a sus compatriotas.



Mientras tanto, las autoridades investigan el paradero de Edwin M., quien aparece como arrendatario de este predio de 5 000 metros, ubicado en la parte trasera de la hostería.



De acuerdo al contrato que entregó Agustín Delgado a las autoridades, él arrendó el predio a Edwin M., a cambio de USD 700 mensuales. El acuerdo suscrito el junio del 2018 tenía como plazo junio del 2023.



Losvecinos de Bellavista Bajo aún comentan sobre las camionetas con carga que entraban y salían por la parte posterior de la hostería.



Según Patricio Carrillo, jefe de Operaciones de la Policía Nacional, el allanamiento a la hostería es parte de una segunda fase del operativo que se inició el 1 de julio último en La Merced de Buenos Aires, contra la minería ilegal.



Ahora está dirigida contra las estructuras logísticas y económicas que financian la actividad ilícita, aseguró.



De acuerdo con las investigaciones que despliega la Fuerza Pública, en esa parroquia imbabureña se encontraron unos 3 000 indicios, entre ellos libretas con información, que permitió hacer vinculaciones hasta las zonas de acopio de las rocas mineralizadas.



Una de ellas dirigió a los gendarmes y fiscales hasta la hostería de Delgado. Este Diario intentó comunicarse telefónicamente con el exfutbolista, pero no tuvo respuesta.



En Buenos Aires, la Policía y Fuerzas Armadas mantienen el control territorial.



Los uniformados realizan patrullajes por toda la parroquia. Eso ha permitido descubrir novedades desde que se inició el operativo. Entre ellos se descubrieron cinco cuerpos sin vida de personas, cerca a las minas. Carrillo señala que no todas han fallecido por hechos relacionados con la violencia.



También se encontraron 18 armas de fuego, entre largas y cortas. Además, 2 800 bultos de material mineralizado y 327 máquinas utilizadas para la minería ilegal, entre taladros, generadores eléctricos, motosierras y herramientas, que están a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero.