USD 13 000 millones para modernizar el aeropuerto JFK de Nueva York

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Nueva York anunció el jueves 4 de octubre del 2018 un plan de inversiones de USD 13 000 millones para modernizar el vetusto y saturado aeropuerto internacional John F. Kennedy, el principal de la Gran Manzana.

En un contexto de alza mundial del tráfico aéreo, el plan prevé la construcción de dos nuevas terminales para 2025.



Eso permitirá aumentar la capacidad del aeropuerto, situado al borde del mar en Queens, de unos 60 millones de pasajeros anuales actualmente a al menos 75 millones, indicó el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado.



A través de inversiones sobre todo privadas -12 000 de los 13 000 millones anunciados, de los cuales 10 000 millones estarán a cargo de aerolíneas- el plan contempla también una mejora de los equipamientos y tiendas destinadas a los pasajeros, así como de las rutas de acceso al aeropuerto.



Pero sin embargo no está prevista una conexión directa de Manhattan a JFK. Hasta ahora no hay ningún tren directo entre el corazón de la mayor ciudad de Estados Unidos y su mayor aeropuerto.



Aunque el tráfico aéreo aumentó ya 23% desde 2008 y podría alcanzar los 80 millones de pasajeros en 2035, no está prevista una quinta pista.



Pero pese a todo, estas inversiones deberían permitir a JFK convertirse en “un aeropuerto moderno del siglo XXI” y ubicarse entre “los mejores del mundo”, afirmó Cuomo, considerado como uno de los posibles presidenciables demócratas para las elecciones de 2020.



JFK ha retrocedido una y otra vez estos últimos años en la clasificación de los aeropuertos mundiales, tanto en tráfico como en satisfacción de los pasajeros.



Un estudio de Airport Council International Ranking de enero de 2018 clasificaba a JFK en el 16º lugar de los aeropuertos mundiales por su capacidad, muy lejos detrás del de Atlanta, primer aeropuerto mundial, Pekín, Dubai, Tokio, Londres-Heathrow o París-Charles de Gaulle.



Un estudio publicado el mes pasado por la consultora JD Power situó asimismo a JFK en el lugar 14 de 19 aeropuertos norteamericanos en relación a la satisfacción de los pasajeros.

La ciudad de Nueva York utiliza tres aeropuertos. Los otros dos son La Guardia, en el norte del distrito de Queens, donde está en curso ya un proyecto de modernización de USD 8 000 millones, y Newark, en Nueva Jersey, donde se está reformando una de las terminales.