Inundaciones, sin propuestas de solución en Riobamba

A 61 días de las elecciones de los gobiernos locales, el ambiente es agitado en Riobamba. 12 candidatos se disputan la Alcaldía y cada uno tiene una visión distinta de las prioridades.

Los colectivos ciudadanos y organizaciones barriales piden soluciones para problemas cotidianos como las inundaciones frecuentes durante la temporada lluviosa, que se dan frecuentemente en zonas del norte y el oeste de la urbe; el reordenamiento del parque industrial, y la construcción informal y asentamientos irregulares en las zonas rurales.



Estos tres temas dominan la agenda de un estudio sistematizado de la Federación de Barrios de Riobamba y de la Universidad Nacional de Chimborazo. El alma máter chimboracense realizó una investigación respecto a la calidad de la construcción en la ciudad, por los riesgos que representa la construcción informal.



A pesar de esto, los temas que dominan la agenda de los candidatos son movilidad, el control de la fauna urbana y el cuidado de la naturaleza, según los planes presentados en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Pocas propuestas sobre alcantarillado



El tema menos abordado por los candidatos es sobre las inundaciones. Según los dirigentes barriales de zonas como el barrio 24 de Mayo, la terminal terrestre y el mercado La Esperanza, cuando se inician las lluvias también se inician las inundaciones que dejan pérdidas de enseres domésticos y mercancías.



Pero solo tres candidatos incluyeron en su plan proyectos de alcantarillado aunque no están enfocados en la solución de las inundaciones en las zonas que suelen inundarse.



Sus planes están orientados a dotar de ese servicio básico a las zonas que aún no cuentan con él, y que están situadas en su mayoría en las parroquias rurales.



Un candidato incluyó en su plan la remediación ambiental en la quebrada Cunduana, un sitio que colapsa cada vez que llueve. Otro candidato propone la recuperación de las quebradas que desembocan en los ríos Chibunga y Chambo.





Control de asentamientos irregulares



Los 12 candidatos abordan la necesidad de vivienda en Riobamba, pero lo hacen desde distintas ópticas.



Nueve candidatos coinciden en que el problema de la situación irregular de varios sectores no se debe a una invasión de tierras sino a la falta de escrituras y a las estafas de negociantes ilegales, por lo que direccionan su gestión a la asesoría legal a los barrios con alta incidencia de ilegalidad. En sus propuestas se comprometen a trabajar con equipos técnicos especializados en el tema.



Un candidato propone la creación de un programa municipal para la legalización de predios y una solución integral que incluye la dotación de servicios básicos en estos barrios, la fundación de una empresa pública de vivienda y la creación de un programa de tierras para uso social.



Otro problema que se combina con los asentamientos irregulares es la construcción informal. Dos candidatos proponen controles más rigurosos en las zonas marginales de la ciudad y acompañamiento técnico.





Reordenamiento del Parque Industrial



Riobamba perdió su espacio para las industrias tras la venta del Parque Industrial, situado al sur de la ciudad, en el 2012.



Un total de ocho de los 12 candidatos que buscan la Alcaldía incluyen en sus propuestas de gobierno la reubicación de las industrias en un sitio distante de las zonas pobladas, mientras que otros cuatro candidatos no tocan el tema.



Los ocho candidatos que incluyeron a las industrias en su propuesta coinciden en que al este y norte de la ciudad, en las parroquias como San Juan y Calpi, hay espacios para fundar un nuevo parque industrial, que a su vez sería generador de empleo e inversión para la ciudad.



Tres de ellos hablan en su propuesta de facilidades tributarias y otros incentivos que se presentarían a las empresas que consideran abrir sus plantas de producción en Riobamba debido a la necesidad de empleo e inversiones para dinamizar la economía local. Un candidato incluso incluye planos del nuevo espacio.