Intervención en la Refinería Esmeraldas se amplía hasta fines de julio del 2019

El mantenimiento programado que se cumple en la Refinería Esmeraldas se extenderá una vez más, debido a nuevas fallas identificadas en la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC). Este equipo es considerado el corazón de la planta industrial.

En esta ocasión está previsto que las intervenciones concluyan a fines de julio. Inicialmente se esperaba que el mantenimiento en esta planta industrial terminara en abril y luego a mediados de este mes. Pero esto no ha ocurrido.



Hasta este jueves 20 de junio del 2019 este complejo, que fue sometido a una repotenciación durante el Gobierno anterior, llevaba 112 días en mantenimiento. Cuando empezaron estos trabajos, el 1 de marzo pasado, se estimaba que durarían 54 días.



Sin embargo, durante las intervenciones que realizó la empresa Universal Oil Products (UOP), que es la licenciante de la Unidad FCC, se advirtió que unas válvulas y otras partes presentaban fallas.



Esto se pudo identificar solo al retirar el refractario de esta Unidad. Este elemento es una pieza de cerámica de un grosor importante, mencionó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.



Para solventar la reparación de estos componentes se requerirán alrededor de 30 días más para ordenar las piezas y reemplazarlas, precisó el Ministerio de Energía y la empresa pública Petroecuador, a cargo de la operación de esta planta refinadora.



En total, se estima que este mantenimiento programado demande de una inversión de alrededor de USD 20 millones.



Este monto se sumará a los USD 2 200 millones destinados durante el Régimen anterior para la repotenciación de esta Refinería, que concluyó en diciembre del 2015.

Mientras se cumple con las nuevas reparaciones, esta planta refinadora -la más importante del país- trabaja a una capacidad menor. Según su diseño, puede procesar 110 000 barriles de petróleo por día, pero desde su intervención, en marzo, ha operado con una carga menor.



Entre marzo y mayo de este año, mientras se cumplía el mantenimiento, la refinería trabajó en promedio al 61% de su capacidad. Esta cifra está por debajo del 88,5% al que operó en el mismo período del año anterior, según cifras de los Informes Estadísticos Mensuales de Petroecuador.



Actualmente, esta planta opera con una carga de crudo de 55 000 barriles por día, cuando puede recibir 110 000. El crudo que no se ha refinado se ha comercializado en el mercado ‘spot’ o inmediato, dijo el Ministerio de Energía.



Por ejemplo, en la última operación que se hizo en mayo pasado, la empresa Tesoro Refining se adjudicó 3,9 millones barriles de crudo Oriente, tras ofrecer un diferencial positivo de USD 3,09 por barril.



Pérez explicó que desde el 1 de mayo pasado ya está en operación la Unidad No Catalíticas 1 del complejo, que estuvo también en mantenimiento en marzo pasado.



Esto permite producir normalmente ciertos derivados, como gas combustible, gasolina (nafta) liviana y pesada, jet fuel, diésel 2, crudo reducido, gasóleo y fuel oil base.



La mayoría de estos combustibles no se puede comercializar en el mercado, excepto el fuel oil. Para entregarlos a los consumidores finales y cumplir la norma INEN, estos productos deben ser mezclados con gasolinas de mayor octanaje, explicó Edmundo Brown, consultor exvicepresidente de Petroindustrial.



Petroecuador ha realizado importaciones de derivados para cubrir la demanda del mercado nacional.



Cuando la FCC se encuentre reparada, en la Refinería Esmeraldas se podrá producir además gas licuado de petróleo (GLP), gasolinas de alto octanaje y un componente para fuel oil 4 y 6.



Esto no implicará que el complejo refinador no sea intervenido nuevamente. El Ministerio de Energía mencionó que por las características de esta planta industrial, debe ser sometida a mantenimientos programados parciales cada dos años y a uno general cada cuatro años.



El próximo mantenimiento programado del segundo tren de procesamiento de crudo se hará en el segundo semestre de este año. Este durará aproximadamente 50 días, según informó este jueves Petroecuador.



Ahí se harán intervenciones en las unidades No Catalíticas 2, Catalíticas 2 y Catalíticas 3 de la Refinería Esmeraldas.