La intervención de la CNEL tomará alrededor de seis meses

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) trabaja para concretar la intervención en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), a través de la cooperación de una empresa internacional certificada. Esta medida se realizará en los próximos días y tomará alrededor de seis meses, informó este 5 de diciembre del 2019 el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

La contratación de la empresa internacional se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee).



La intervención de la CNEL se desarrollará bajo siete ejes. Estos son la prestación de servicios, ejecución del plan de obras de expansión, ampliación de cobertura, gestión comercial y empresarial, índices de calidad de servicio eléctrico, pérdidas de energía eléctrica y falencias en la atención al cliente.



José Agusto, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que se espera que el primer informe de este proceso esté listo en 90 días, contados desde la fecha de inicio de la intervención.



En este documento se detallará la situación actual de la empresa. “Se realizará una evaluación técnica de cada obra, con la finalidad de identificar los errores que se hayan cometido y realizar planes de mejora. No podemos paralizar trabajos por documentación y trámites”, mencionó Agusto.



Con esta decisión, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, busca mejorar la gestión de la CNEL.



La CNEL es una empresa que distribuye y comercializa energía eléctrica. Esta entidad cuenta con 11 unidades de negocio, ubicadas en las provincias de la Costa, en Bolívar y Sucumbíos. Actualmente, estas atienden a más de 2,5 millones de clientes.