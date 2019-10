Gobierno definirá incremento de las tarifas de transporte intra e interprovincial

LEA TAMBIÉN

El Gobierno definirá un incremento a la tarifa de transporte intra e interprovincial. Así lo ratificó José Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, este viernes 4 de octubre del 2019.

El funcionario indicó que a las 11:30 de hoy se efectuará una reunión del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la que se revisará la tarifa del transporte de pasajeros, con base en un estudio sobre el impacto de la eliminación del subsidio al diésel en la estructura de costos.



"Habrá un ajuste en la estructura de costos porque ahí está el diésel. Pero esta subida del pasaje será moderada, justa y técnica", aseguró el Ministro.



A las 10:30 el Ministro de Transporte ofrecerá una rueda de prensa con el Vicepresidente, Otto Sonnenholzner, en el Palacio de Carondelet. Se prevé que anuncie la revisión de los pasajes.



Según Martínez, la nueva tarifa no debería tener efectos en el precio de los demás productos. "Queremos evitar la especulación, que los productos suban al doble y cosas por el estilo, porque no es técnico", apuntó.



Además, la Cartera de Tránsito sugerirá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads) la aplicación de una fórmula con respecto a la revisión del pasaje del transporte urbano, así como la tarifa de operación de los taxis.



"Los pasajes urbanos los fijan los municipios, al igual que el valor de taxis, quienes son justamente los más radicalizados en el paro. Vamos a pedir que cada GAD aplique una fórmula definida por la ANT, en la que uno de sus componentes es el combustible, para que se ajusten las tarifas del taxismo y puedan circular con un nuevo valor".



Martínez espera que en el transcurso de la jornada las actividades de transporte vuelvan a la normalidad, con la entrada en vigencia del estado de excepción decretado por el Gobierno.



Sin embargo, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), dijo la noche del jueves 3 de octubre del 2019 que la paralización se mantiene. El gremio pide la Derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.



La misma postura la comparte Jorge Calderón, presidente de la Federación de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis). También respaldan la medida de hecho la Cámara de Transporte de Pichincha, entre otras organizaciones.



La Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrepe), en cambio, no plegó al paro y mantendrá diálogos con el Gobierno.