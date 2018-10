Policía dice que Interpol emitió difusión roja para buscar a Fernando Alvarado, extitular de la Secom, en 192 países

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Policía Internacional (Interpol) publicó la notificación roja en contra del exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado este viernes 26 de octubre del 2018, informó la Policía Nacional del Ecuador.

La Policía ecuatoriana, en su cuenta de Twitter, dijo que con la notificación de la Interpol "el ciudadano ecuatoriano Teodoro Fernando Alvarado Espinel, podría ser localizado y detenido con miras a su extradición entre los 192 países de la Organización".



Fernando Alvarado, extitular de la Secom del régimen de Rafael Correa y prófugo de la Justicia ecuatoriana por malversación de fondos públicos, se retiró un grillete electrónico para fugarse del país.



El exfuncionario es procesado por supuesto peculado. La Fiscalía lo vinculó por una serie de irregularidades en los procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos emitidos entre junio del 2013 y mayo del 2017. Además del uso del dispositivo electrónico, la jueza Sylvia Sánchez, de la Corte Nacional, dispuso otras dos medidas cautelares contra Alvarado.



Le ordenó presentarse cada 15 días en la Corte del Guayas y la prohibición de salida del Ecuador. Alvarado fue retenido por agentes del Grupo de Intervención y rescate de la Policía Nacional el pasado 9 de agosto en Manta y fue llevado a Quito para que rindiera su testimonio en el caso de la sabatinas.



El exsecretario de Comunicación, antes de su retención, se encontraba fuera del país. En sus redes sociales publicaba fotos desde Ghana, África, donde trabaja en asesorías de comunicación.



Tres días después de la fuga de Alvarado, el miércoles 24 de octubre, la jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva en contra del exsecretario. Sin embargo, un día antes, el martes 23 el exfuncionario dijo que ya está asilado en un país “que ha entendido que hay una persecución política”.



La jueza Sánchez también prohibió que los bienes de Alvarado puedan ser vendidos, ordenó que se congelaran las cuentas bancarias y pidió que se oficie a la Interpol (policía internacional), para que se emita la difusión roja de captura.

Fernando Alvarado publicó un video en su cuenta de Youtube este 26 de octubre del 2018. Foto: Captura de video



Fernando Alvarado publicó nuevo video en YouTube



“Si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete, no lo creería y está tan cerca suyo y conociendo todo lo que a mí me estaban haciendo, hizo un acto de justicia”. Eso afirmó Fernando Alvarado en un video que publicó, en su cuenta de YouTube, este viernes 26 de octubre del 2018, luego de que se hiciera pública la difusión roja de Interpol para rastrearlo en 192 países.



El exsecretario de Comunicación (Secom) del régimen de Rafael Correa, procesado por presunto peculado, se encuentra prófugo desde el sábado 20 de octubre, cuando informó a través de WhatsApp que había dejado abandonado el grillete electrónico que la Corte dispuso que usara, mientras dura la investigación penal. En ese texto, Alvarado informó que había salido de Ecuador.



“Presidente, Lenín Moreno, buenos días desde el exilio lejos de mi familia", dijo el exministro en el arranque del video. “Usted me conoce, conoció a mi familia, estuvo en el matrimonio de mi hijo sabe a conciencia cierta de que somos una familia honrada, sencilla”, agregó, sin detallar quién sería la persona cercana al Mandatario que lo habría ayudado, según relata en el minuto 19:38 del video.



El exministro de Comunicación del régimen de Correa habló también de una supuesta persecución a los ‘correístas’ y, según él, quienes han salido del país “están haciendo unos de taxis en EE.UU. de Uber y otros vendiendo hamburguesas asustados, gente que no está acostumbrada a eso”. Al finalizar el video el Exfuncionario menciona que el mensaje por WhatsApp que envió al chat del Ministerio de Justicia “no se trató de una burla”.