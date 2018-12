¿Interpol ha aceptado pedidos para capturar a ecuatorianos? Revise algunos casos

LEA TAMBIÉN

La negativa de la Interpol de emitir difusión roja en contra del expresidente Rafael Corra no es nuevo. En junio del 2014, la Policía Internacional retiró el nombre del expresidente Jamil Mahuad de la lista de difusión roja dictada en su contra un mes antes.

En ese entonces, las autoridades dijeron que el retiro es temporal. Pero hasta hoy, Mahuad no aparece en la platafoma de la Interpol. Este 6 de diciembre del 2018, EL COMERCIO revisó su sistema y allí constan 14 ecuatorianos, buscados por asesinatos, posesión ilegal de armas, homicidio, narcotráfico y robo.



En esa lista tampoco están los hermanos Roberto y William Isaías. En el 2011, en su contra se emitió la difusión roja, pero en noviembre del 2016, su defensa dijo que los dos ya no tienen orden internacional de captura.



Es más, el 16 de junio de ese año, el Comité de la ONU detectó violaciones de derechos tras las incautaciones a los bienes de los dos hermanos.



El 3 de noviembre del 2016 también tenía difusión roja el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. Pero no fue capturado, sino que regresó al país en compañía de José Serrano, cuando este era presidente de la Asamblea.



¿Pero la tarea de la Interpol da resultados? ¿Su operación es ágil? En la 85ªAsamblea General de la Interpol, reu­nida del 7 al 10 de noviembre del 2016, el entonces viceministro del Interior, Diego Fuentes, reconoció que “en muchas ocasiones”, los banqueros, políticos y funcionarios públicos disfrutan de los capitales “obtenidos de manera ilícita”, pese a tener difusiones rojas o boletas internacionales de captura que “no se ejecutan o formalizan”.



Por eso, en la cita se planteó “construir marcos legales y operacionales para el intercambio de información”.



En esa reunión, Ecuador pidió más apoyo de las policías de todo el mundo para hallar a los fugitivos.



La Interpol tiene asociadas a 190 naciones y opera desde 1923, cuando era la Comisión Internacional de Policía Criminal.



Ese organismo no tiene una estructura específica para investigar y detener a los fugitivos en cada nación.



Cuando se presenta un caso internacional, quienes indagan son los agentes locales, que también tienen a su cargo otros expedientes nacionales.