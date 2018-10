Interpol pide oficialmente a China que aclare la situación de su jefe Meng Hongwei

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Interpol pidió el sábado a China una “aclaración” oficial sobre el paradero de su jefe, Meng Hongwei, que desapareció tras llegar a su país para un visita.

“Interpol ha pedido a través de los conductos policiales oficiales una aclaración sobre la situación del presidente de Interpol, Meng Honwei” informó el secretario general de la institución, Jurgen Stock, mediante un comunicado.



China se mantenía este sábado en silencio respecto a la desaparición de Meng Hongwei, presidente de la organización de cooperación policial Interpol y que también es viceministro chino de Seguridad Pública.



El ministerio chino de Relaciones Exteriores no respondió a las peticiones de información de la AFP .



Meng Hongwei es investigado en China y se lo habrían “llevado” para interrogarlo “tan pronto como aterrizó” en su país la semana pasada por motivos que aún no están claros, afirmaba el viernes el diario hongkonés en inglés South China Morning Post, citando a una fuente anónima.



El viernes (4 de octubre) se abrió en Francia --donde se encuentra la sede de la Interpol, concretamente en la ciudad de Lyon -- una investigación por desaparición. El gobierno francés dijo que está “preocupado” por las amenazas recibidas por la esposa de Meng, de 64 años.



“Las autoridades de China, que fueron interrogadas por la oficina de Interpol en Pekín, no aportaron precisiones de momento”, añadió el ministerio francés del Interior. “Los intercambios con las autoridades chinas continúan”.



La esposa de Meng informó el jueves por la noche a la policía de Lyon, donde residen, de la “preocupante” desaparición de su marido, del que decía no tener noticias desde el 25 de septiembre.



Unos días antes había llegado a China en avión desde Estocolmo, según fuentes concordantes.



Por su parte, Interpol -organización que permite facilitar la cooperación entre las policías de 192 países - se limitó a decir que este asunto “depende de las autoridades en Francia y China” y señaló que quien realmente maneja la dirección de la institución a diario es el alemán Jürgen Stock.



Esta es la última desaparición hasta la fecha de un alto responsable en China, donde varios dirigentes gubernamentales, magnates e incluso una estrella estuvieron desaparecidos durante semanas, o incluso meses.



Cada vez hay más interrogantes sobre si Meng, quien fue electo en 2016 a la cabeza de Interpol, habría sido víctima de la campaña anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping después de su llegada al poder, en 2012.