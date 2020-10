Interpol emite alerta amarilla por la desaparición de Tessy, de 3 años, en Francia; fue vista en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Mi corazón, mi Tessy bella: te he buscado por todas partes, te extraño muchísimo. Te he pensado infinitamente y he pedido todos los días a la Madre Celestial que te proteja y me ayude a encontrarte. Te amo, mi ángel”. Así comienza el relato de Valéri López. Ella es madre de Tessy Verrier, de 3 años, de nacionalidad francesa.

La noche de este sábado 10 de octubre del 2020 se conoció que la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) emitió una difusión amarilla para alertar sobre la desaparición de la menor, quien ingresó a Ecuador.



La niña se encontraba con su padre el 15 de febrero pasado. Ese día, él debía entregarla a su madre, luego de que concluyeran las vacaciones de 10 días, acordadas previamente con la expareja, cuenta López, en una conversación por Whatsapp con este Diario.



A través de los movimientos migratorios, se conoció que Tessy fue sacada de Francia en la primera semana de febrero y llevada a Cuba. Luego, fue trasladada a Panamá y a Colombia. El 11 de febrero ingresó a Ecuador, vía terrestre, por el puente internacional de Rumichaca, en Carchi.



Un testigo vio a la menor el 18 de abril del 2020 en Tumbaco, en Quito, cuando regían restricciones y las fronteras estaban cerradas por la pandemia del covid-19. Desde entonces se desconoce su paradero.



Por las características de la desaparición, la madre cataloga al caso como “secuestro parental”. Ocurre cuando un menor de edad es separado de forma abrupta de uno de sus padres y sacado de su entorno habitual como su casa, su escuela o su ciudad.

La Policía del Ecuador también difundió una imagen de Tessy Verrier. Foto: Desaparecidos Ecuador

En Francia se reportó el caso. Según el diario Midi Libre, que cita Julie Escudier, abogada de la madre, el padre envió una carta el 14 de febrero para hablarle a López de la separación.



En Francia el secuestro parental está tipificado como una infracción penal. En Ecuador, en cambio, no está catalogado como delito.



Según López, la justicia francesa le otorgó la custodia de Tessy, decisión que no fue apelada por el padre. “Jamás impedí que mi expareja pudiera tener una relación con Tessy. Sin embargo, por haber tratado de cuidar los lazos afectivos, él abusó de esa buena fe y está haciendo daño a su propia hija, una bebé de tres años”, dijo.



En la ficha elaborada por la Interpol, Tessy es descrita como una niña de cabello rubio y con ojuelos en las mejillas. Tiene 98 centímetros de alto, pesa 14 kilos y sus ojos son cafés castaños. Se registra su desaparición desde el 7 de febrero.



Su madre cuenta que la pequeña no sabe hablar español. “Esto no se trata de una disputa de pareja. Esta es una lucha por los derechos internacionales de los niños; los derechos de una bebé por su salud emocional y sicológica. Tessy no merece este sufrimiento”.



¿Dónde denunciar?

​

Si tiene información sobre el paradero de la niña, por favor denuncie al 1800 Delito (335486) o al 911 o por WhatsApp 0987 747 008.