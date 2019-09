Internos rotativos esperan la respuesta del Ministerio de Salud sobre su estipendio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gremios de la salud y asociaciones de estudiantes quieren un pronunciamiento oficial en torno a qué pasará con el estipendio que reciben los internos rotativos. Los chicos, que deberán cumplir con este programa durante un año, debían comenzar sus actividades en hospitales desde ayer, domingo 1 de septiembre del 2019.

En abril del 2019 se anunció cambios en el programa de Internado Rotativo, relacionados a una reducción en el estipendio. Por ejemplo, en Medicina y Obstetricia la disminución se dijo sería de USD 197, es decir, pasaría de USD 591 a USD 394. Adicionalmente se habló de un ajuste en la asignación de las plazas de los establecimientos de salud. Los cambios están estipulados en el Acuerdo Interministerial (Salud y Trabajo).



Francis Espinosa es un joven que debe cumplir su año de Internado Rotativo, en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social. El estudiante acudió ayer a firmar el contrato pero en el documento constaba la reducción. No firmó.



Hoy, lunes 2 de septiembre, dice que se reunirá con representantes de facultades de medicina de otras universidades para buscar un pronunciamiento oficial de la ministra de Salud encargada, Catalina Andramuño.



Mientras tanto -señala- hay un cese de actividades en las casas de salud asignadas. “Estamos velando por nuestros derechos, no sabemos qué ocurrirá”.



La reunión se llevará a cabo en la Facultad de Medicina, de la Universidad Central del Ecuador, en horas de la mañana.



Leonardo Bravo Valencia es médico y presidente de la Asociación de Facultades de Medicina (Afeme). Ellos interpusieron medidas de protección frente al Acuerdo Interministerial. La Corte Constitucional aún no ha respondido. Sin embargo, dice espera que el Ministerio sí lo haga. Durante estos días han tenido reuniones con la titular de Salud, para la derogatoria de este documento.



En esto coincide Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Para él, es importante que se derogue este acuerdo, ya que los internos rotativos son importantes para el funcionamiento del sistema de salud. “Ellos realizan actividades similares a las de un médico”.



La semana anterior, grupos de estudiantes e internos rotativos protestaron en los exteriores de la Plataforma Gubernamental Norte, en donde se encuentra el Ministerio de Finanzas, y en la Corte Constitucional para buscar un pronunciamiento oficial.



Este Diario espera la respuesta del Ministerio de Salud sobre la situación de los internos rotativos.