Internos rotativos y estudiantes protestaron pese a que se mantiene su estipendio

Cerca de las 14:00 de este jueves 5 de septiembre del 2019, estudiantes de las facultades de Medicina e internos rotativos se movilizaron desde el parque El Arbolito hasta unas cuadras antes de la Presidencia de la República, en el Centro Histórico de Quito; llegaron hasta las calles Guayaquil y Chile. Los jóvenes mantienen su malestar ante cambios en el programa de internado rotativo.

El anuncio de las autoridades de Salud de que se mantiene el valor del estipendio aún no ha tranquilizado a grupos de chicos, quienes mantienen sus medidas de protesta en las calles y el cese de sus actividades. El malestar radica en el siguiente párrafo del acuerdo de abril, entre Salud y Trabajo: “el número de internos excediera el presupuesto de las instituciones públicas destinado para tal efecto, corresponderá a las instituciones de Educación Superior la redistribución de los estudiantes del Internado Rotativo en el sector privado, así como garantizar el reconocimiento económico en los establecimientos de salud en los cuales realicen sus actividades”.



En la marcha, los estudiantes señalaron que se mantendrán firmes en su lucha por derogar todo el Acuerdo Interministerial (Salud y Trabajo) y no solo el artículo que habla del estipendio.



Ayer, miércoles 4 de septiembre, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, detalló que el monto del estipendio para los chicos del último año de las carreras de la salud se mantiene. Por ejemplo, los internos de Medicina y Obstetricia recibirán los USD 591,60, ya no los USD 394, estipulados en la norma firmada en abril pasado. Mientras que los estudiantes de Enfermería y Nutrición cobrarán USD 540,60; ya no los USD 295,50 y USD 197, respectivamente.



Entre las peticiones de los jóvenes está que la Ministra de Salud y el titular de Trabajo, Andrés Madero, comparezcan ante la Asamblea para que expliquen sobre estos cambios en el programa. Además piden un espacio para ser recibidos en el Legislativo.



Adicionalmente, los jóvenes buscan una reunión con jefes de docencia, de los hospitales y de las facultades para comentar sobre el cese de sus actividades asistenciales, es decir, aquellas que realizan en los hospitales. “Nos mantenemos en el cese total de actividades (asistenciales)”, confirmaron los estudiantes.



Sobre el tema, Leonardo Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme), explicó ayer que no habría inconvenientes con este acápite, ya que existe una norma técnica de unidades asistenciales docentes, en la que se establece la responsabilidad de las unidades a cargo del Ministerio y otras para acoger a los internos rotativos. Se garantizará el estipendio en el sector privado, mencionó.