Internos rotativos protestarán por la falta de pago de sus estipendios

La Asociación de Estudiantes de la Salud mostró su preocupación ante la falta de pago del estipendio de los internos rotativos. Ellos reciben mensualmente un monto para cubrir sus necesidades educativas y personales, durante su último año de formación en donde cumplen con labores sanitarias en hospitales. Sin embargo, desde julio no lo han recibido. Lo explicó la mañana de este martes 18 de agosto del 2020 William Perugachi, presidente de la agrupación.

“Los internos rotativos cumplimos con nuestras horas de asistencia en los establecimientos; más aún durante esta pandemia, en donde hemos apoyado en las diferentes labores”.



Perugachi relata que, al igual que los otros médicos, los estudiantes realizan actividades sanitarias y turnos de 24 horas. “Hemos trabajado responsablemente y no hemos recibido nuestros pagos; algunos compañeros realizan el internado rotativo en provincias y no han logrado pagar los arriendos o su alimentación”.



Ante esta realidad, los chicos han convocado a una ‘Cuelga nacional de mandiles’ que se cumplirá el miércoles 19 de agosto del 2020, a las 10:00, en las casas de salud. Y una ‘Velada a favor de sus derechos’, el jueves 20 de agosto del 2020, a las 18:30. Su objetivo es exigir el cumplimiento inmediato de sus pagos a los ministerios de Salud y de Finanzas.



El monto del estipendio para los chicos del último año de Medicina y Obstetricia es de USD 591,60; y para los de Enfermería y Nutrición es de USD 540,60.



Sobre el tema Leonardo Bravo, director ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme), señaló que están en contacto con las autoridades sanitarias y de talento humano para que se cumpla con el pago de los haberes de los internos rotativos y de los posgradistas. Los últimos también han realizado plantones frente a la falta de cancelación de los montos de sus becas y el cumplimiento de la Ley Humanitaria. “Hemos manifestado nuestra preocupación sobre la falta de pago en el sector salud; puesto que ellos están al frente en los hospitales atendiendo a los pacientes con covid-19”, manifestó Bravo.



Hasta el momento -señala Bravo- han tenido varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes les han comentado que están gestionando con el Ministerio de Finanzas. Aún no hay una fecha exacta en la cual se cancelarán los mismos.



En el país hay cerca de 8 000 internos rotativos que realizan sus actividades en unidades médicas de la Cartera del ramo; otros lo hacen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y en la red privada. Los dos últimos no tienen problemas de pago.