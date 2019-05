Internos rotativos mantienen su protesta, este miércoles 8 de mayo del 2019 habrá otra marcha

LEA TAMBIÉN

Con carteles en las manos, un grupo de internos rotativos de la Universidad Central del Ecuador se reunió en las afueras de la Asamblea Nacional, para mostrar su descontento ante ajustes en su estipendio. El plantón se dio la tarde de este martes 7 de mayo del 2019, mientras en el interior del Legislativo se trataba, en segundo debate, el Código Orgánico de Salud (COS).



Dos cambios que se dieron en la normativa para el internado rotativo preocupan a los estudiantes de los últimos años y a los nuevos internos.



La primera modificación está relacionada con un ajuste del reconocimiento económico o estipendio para los chicos que cursan el año de internado rotativo. Este programa es obligatorio previo a la graduación de un estudiante como médico; también para los alumnos de Obstetricia, Enfermería y Nutrición.



En el caso de los chicos de Medicina, la reducción es de USD 197, es decir, pasará de USD 591 a 394.



El segundo ajuste se da en la asignación de cupos para los establecimientos de salud. Ahora se lo hará dependiendo de las necesidades del país. Si algún chico se queda sin una plaza, le corresponde a las universidades tramitar un espacio en la red complementaria privada de salud.



Estas modificaciones "no son justas y desconocen el trabajo de los internos en los establecimientos de salud". Lo señala Marlon Arias, presidente de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Central.



"El acuerdo fue una traición porque no se pueden tomar estás decisiones sin comentar a los afectados".



Él participa de las mesas de trabajo con los ministerios de Salud, Trabajo y Finanzas. En estos espacios se dialoga para buscar una solución para los estudiantes.



En las mesas -dijo Arias- se planteó la posibilidad de aplazar la firma de contratos de los internos rotativos hasta encontrar una alternativa frente a estas reducciones. Pese a ello -sostuvo- que la decisión de los internos es no aceptar ninguna reducción del reconocimiento económico.



Los representantes de las mesas de trabajo se reunirán hasta el viernes 10 de mayo del 2019. De ahí saldrá un documento con soluciones. "La idea sería derogar el acuerdo interministerial para que los compañeros firmen sus contratos sin la reducción".



En horas de la mañana, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, insistió que el país enfrenta una situación económica difícil y que hubo un aumento del número de internos para los establecimientos de salud. Es por ello que se tomó esta resolución.



“Toda medida es revisable”, dijo Espinosa. Además sostuvo que están abiertos al diálogo.



Mhegan Córdova, otra interna y estudiante de la Universidad Central, asistió al plantón en las afueras del Legislativo. "Creemos que no es idóneo reducir montos en el área de Salud, ya que las jornadas de un interno son largas y extenuantes".



Además, recordó que los internos rotativos son el sostén del sistema de salud.



El grupo de internos de la Central se quedará hasta las 21:00 de este martes 7 de mayo en un evento simbólico o una velada para mostrar su inconformidad ante las medidas adoptadas.



Mañana, miércoles 8 de mayo del 2019, también se espera una movilización, que arrancará en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. La idea es ir al Ministerio de Finanzas y luego a la Plaza Grande, al Palacio de Carondelet, para entregar sus propuestas.



Previo a iniciar la debate del COS, el Pleno de la Asamblea aceptó la comparecencia de los ministros de Salud, Verónica Espinosa, de Trabajo, Andrés Vicente Madero, y de Finanzas, Richard Martínez para que expliquen detalles sobre el ajuste del estipendio a los internos rotativos y la asignación de plazas para los establecimientos de salud.

La propuesta fue del legislador por Santa Elena, Jimmy Candell, y contó con el apoyo de 118 votos. El tema será puesto en consideración el jueves 9 de mayo del 2019.