Internos rotativos piden una respuesta del Ministerio de Salud

Hoy, miércoles 15 de mayo del 2019, se cumplen 14 días de las movilizaciones en contra del Acuerdo Interministerial, que ajustó el estipendio y la asignación de plazas para el internado rotativo.

Las manifestaciones se han desarrollado en Quito y en el país. Esta tarde, por ejemplo, hubo un plantón en la Plataforma de Desarrollo Social, en donde funciona el Ministerio de Salud. Luego hubo una movilización por las avenidas sureñas Quitumbe Ñan y Morán Valverde.



A este espacio llegaron los jóvenes, quienes entre mandiles blancos y carteles, gritaban consignas como: “Queremos un estipendio justo” o “Únete pueblo por la salud”.



Kevin Caraguay es representante de la Asociación de Internos Rotativos (AIR) e integró las mesas de diálogo con las autoridades. Ėl explicó que esperan un pronunciamiento inmediato de las autoridades mañana, jueves 16 de mayo del 2019.



“Estamos esperando la reunión de la Ministra de Salud (Verónica Espinosa) con el Ministerio de Finanzas para saber si hay o no presupuesto para nosotros. No decaeremos en nuestra lucha”.



Tras el Acuerdo Interministerial de las carteras de Salud y Trabajo hubo cambios en el Programa de Internado Rotativo. Una reducción del estipendio y un ajuste a la asignación de cupos son parte de las preocupaciones de los chicos.



Para Medicina y Obstetricia, el monto anterior era de USD 591. Hoy es de USD 394. En el ajuste económico también se incluyó a los internos de Enfermería, con USD 295 y los de Nutrición, con USD 197.



Los diálogos con las autoridades continuarán; así como las movilizaciones en contra de la medida gubernamental. Lo explicó Esteban Montoya, representante de la Asociación.



Él además señaló que se han realizado varios cambios de fecha de las reuniones entre jóvenes y autoridades. Esta situación generó molestias, por lo que salieron una vez más para mostrar su inconformidad ante la falta de respuestas. “Las reuniones no han sido fructíferas. Nos están dando vueltas. Nos quieren desgastar pero seguimos en la lucha”.



Las actividades de un interno rotativo son similares a las de un médico graduado. Van desde ayudar a limpiar una herida hasta su colaboración en una cirugía general.



Actualmente hay 3 085 internos de Medicina, Obstetricia, Enfermería y Nutrición. Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud, los primeros días de mayo.



Las movilizaciones se han dado en varias ciudades del país. Ayer, martes 19 de mayo del 2019, se dio una manifestación en Guayaquil. Y otra en Quito. Hubo cuatro detenidos.



Montoya sostuvo que ya todos los detenidos fueron liberados. Sin embargo hizo un llamado para que se mantenga la calma y que las manifestaciones sean pacíficas.



Así ocurrió en la movilización de este miércoles, que llegó hasta la avenida Maldonado, a la altura del puente de Guajaló . En todo su trayecto, los jóvenes estuvieron resguardados por la Policía Nacional.