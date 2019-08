Internos rotativos y estudiantes de carreras médicas protestan ante posible reducción del estipendio

LEA TAMBIÉN

Con mandiles blancos, megáfonos y carteles, un grupo de internos rotativos protestan en las afueras de la Corte Constitucional, en el norte de Quito, este jueves 29 de agosto del 2019. Los chicos señalan que aún no tienen una respuesta oficial del Ministerio de Salud sobre los cambios en el programa de internado rotativo, que se sigue en el último año de las carreras de la salud: Medicina, Obstetricia, Enfermería y Nutrición.

Las variaciones estipuladas en el Acuerdo Interministerial (Salud y Trabajo) están relacionados a una reducción en el estipendio o monto destinado para los chicos. Por ejemplo, en Medicina y Obstetricia la disminución sería de USD 197, es decir, pasaría de USD 591 a USD 394. Además habría un ajuste en la asignación de las plazas de los establecimientos de salud.



Megan Córdoba es interna rotativa de Medicina y pertenece al grupo de septiembre del 2018, es decir, está a pocos días de terminar su año de internado rotativo. Ella estuvo presente en las marchas de mayo, en apoyo a sus compañeros que se verían afectados por la reducción del estipendio.



Ella cuenta que las autoridades debían presentar un informe de sostenibilidad del programa, en julio. No lo han hecho, dice. “No se sabe qué pasará con el estipendio. Los chicos no tienen claro el panorama. En algunos hospitales ya se habla de la reducción y los internos nuevos no quieren firmar sus contratos”.



Megan asegura que seguirán con las medidas de protesta o plantones para visibilizar su situación. “Afectar a los internos rotativos es afectar a la salud”.

José Luna empezará su internado rotativo a partir del lunes 2 de septiembre del 2019. Él y sus compañeros tampoco tienen claridad sobre lo que pasará con su estipendio, un rubro necesario para sobrevivir, en especial, aquellos chicos que vienen o van a provincias. “Nosotros no pagamos por hacer el internado es un esfuerzo que mostramos cada día en las aulas”.



Él irá al Hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito. En este espacio tampoco les han comunicado nada sobre su situación. “Hemos enviado cartas y no hemos sacado nada. Nos manifestamos frente a la Plataforma Gubernamental para que el Ministro de Finanzas (Richard Martínez) para que nos digan algo, pero no”.



José rechaza una suspensión de sus actividades como internos rotativos en los hospitales a partir del lunes 2 de septiembre del 2019 -cuando iniciarán el internado-, ya que los únicos afectados serán los pacientes.



Marlon Arias ya se trasladó a Esmeraldas para cumplir con su año de internado rotativo. Lo hará en el Hospital Delfina Torres. Solo en arriendo pagará USD 150; no es un departamento, solo un cuarto, cuenta. Para servicios básicos destinará USD 60. Adicionalmente, el valor entre transporte y comida será de USD 150, mensuales. “Si ya no nos dan el estipendio anterior no sé cómo voy a vivir acá. Veamos cómo me va”, señala el joven.



Los jóvenes de las carreras médicas también esperan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya que la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme) presentó en mayo una demanda de inconstitucionalidad y medidas cautelares frente al Acuerdo Interministerial. Piden una respuesta de esta entidad.