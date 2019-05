Internos rotativos se manifestaron en Quito este 8 de mayo de 2019

LEA TAMBIÉN

"Queremos un estipendio justo" es el lema de la marcha de los internos rotativos y estudiantes de facultades de Medicina y otras ciencias de la salud que recorren varias calles de Quito. Su objetivo es exigir la derogatoria del Acuerdo Interministerial, que plantea ajustes en el estipendio y en la asignación de cupos en los establecimientos de salud.

La movilización se dio la mañana de este miércoles 8 de mayo del 2019 y arrancó desde el Parque El Arbolito, en el centro norte de la capital. En este espacio, grupos de jóvenes hicieron carteles y se prepararon para la segunda movilización en contra de esta medida.



"Los internos somos quienes sostenemos el sistema de salud" y "No es una pasantía" fueron algunos de los mensajes de los asistentes a la marcha.



Kevin Caraguay está en su año de internado rotativo y es dirigente estudiantil. Él participa de las mesas de diálogo, que se conformarían con representantes de los ministerios de Salud, Trabajo y Finanzas. La idea es que se obtengan respuestas o soluciones ante esta medida gubernamental.



"Esperamos una solución hasta este viernes (10 de mayo del 2019)". Sin embargo, comentó que no todos los representantes de los ministerios se han reunido con ellos.



"Somos enfáticos en decir que si no están todos no vamos a llegar a ningún lado". Además, solicitaron una reunión con el vicepresidente Otto Sonnenholzner.



"Es nuestro derecho recibir un estipendio por más de 80 horas, que laboramos en los hospitales".



La reducción para Medicina y Obstetricia es de USD 197. Es decir, pasará de USD 591 a USD 394.



Una visión similar tiene Marlon Arias. Él es representante de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. "Estamos agotando todas las vías, estamos dialogando con las autoridades pero si no tenemos un resultado pensaremos en otras medidas como no asistir a los hospitales. Así demostraremos que somos necesarios"



Además dijo que se mantienen firmes ante sus pedidos: mantener el estipendio y garantizar las plazas necesarias para los estudiantes del último año de las facultades de la salud.



En la marcha también estuvieron presentes estudiantes de Enfermería. En la medida se incluyó a estudiantes de esta carrera y de Nutrición. Para Enfermería el nuevo monto sería de USD 295 y para Nutrición, de USD 197.



Ricardo Colombo es el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Enfermería. Él está en sexto semestre y el próximo deberá hacer su internado rotativo. No está de acuerdo con la medida porque el monto no corresponde a las actividades que realizan.



"Nos encargan cuatro o cinco pacientes. Les cuidamos, hacemos exámenes, turnos y veladas. Son actividades similares a un enfermero graduado".



Según dice es necesario mantener la lucha de los internos porque hay chicos que ya tienen familia o son de otras provincias. "Es difícil solventar todos los gastos".



Las marchas pacíficas de los internos y otros estudiantes continuarán hasta tener una respuesta del Gobierno.



Ayer, martes 7 de mayo del 2019, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, dijo que están trabajando para dar una solución a los estudiantes y señaló que se puede mejorar este acuerdo. No dio detalles.